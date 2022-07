Résultats Orientation ESI Dz : date de sortie enfin dévoilée

Les procédures d’inscription universitaire pour les nouveaux bacheliers algériens 2022 sont actuellement ouvertes. D’ailleurs, les prescriptions via la plateforme d’Orientation ESI Dz ont débuté le 21 juillet dernier. Il importe de noter que le calendrier pour effectuer cette inscription est disponible sur le site officiel de la plateforme ; et s’étalera sur plusieurs semaines. Entre autres, il est aussi à préciser qu’elle se fait généralement en 7 étapes.

La procédure d’inscription universitaire sur Orientation ESI Dz : Que faut-il savoir ?

Bien que les résultats du BAC 2022 n’aient été publiés que très récemment, les nouveaux bacheliers Algériens se précipitent déjà à effectuer leurs inscriptions universitaires. De plus, grâce à la plateforme en ligne Orientation ESI Dz, en partenariat avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, les démarches sont devenues plus faciles et plus sûres, vu le contexte sanitaire actuel en Algérie.

Il est également important de remarquer que les informations nécessaires sur les procédures d’inscription sont disponibles sur le site officiel de l’Orientation ESI Dz. De plus, le processus se déroule en plusieurs étapes : depuis les pré-inscriptions initiales en ligne jusqu’aux résultats des affectations.

Quelles sont les dates à retenir pour les procédures d’inscription universitaire via Orientation ESI Dz ?

Comme susmentionné, toutes les informations relatives à l’inscription sont consultables sur le portail en ligne de l’Orientation ESI Dz. Concernant les dates que vous devriez savoir, elles sont divisées en 7 phases, à savoir :

Pré-inscriptions initiales (uniquement) en ligne : du 21 au 24 Juillet 2022

: du 21 au 24 Juillet 2022 Confirmation des préinscriptions : du 25 au 26 Juillet 2022

: du 25 au 26 Juillet 2022 Traitement des vœux : du 27 Juillet au 03 Août 2022

: du 27 Juillet au 03 Août 2022 Première phase des résultats des affectations : Le 03 Août 2022

: Le 03 Août 2022 Entretiens : du 06 au 11 Août 2022

: du 06 au 11 Août 2022 Traitement des cas particuliers : du 06 au 11 Août 2022

: du 06 au 11 Août 2022 Résultats finaux des affectations : Le 11 Août 2022.

Ainsi, les premiers résultats d’orientation suite aux vœux seront affichés le 03 août ; cette date étant confirmée par le professeur Boukezzata.