Résurrection cinématographique : La seule Palme d’or africaine, « Chronique des années de braise », revient en 4K

C’est une véritable résurrection cinématographique qui s’annonce avec le retour en 4K de « Chronique des années de braise », unique Palme d’or africaine à ce jour. Ce chef-d’œuvre du septième art, qui a marqué l’histoire du Festival de Cannes en 1975, revient sur nos écrans dans une version restaurée et remasterisée. Un événement majeur pour tous les cinéphiles et amateurs de culture africaine, qui auront l’opportunité de redécouvrir ce film emblématique sous un nouveau jour.

Préparez-vous à plonger dans l’univers poignant de cette œuvre magistrale, qui n’a rien perdu de sa force et de son intensité.

Le retour triomphal de « Chronique des années de braise »

En 2025, le chef-d’œuvre cinématographique algérien « Chronique des années de braise » de Mohammed Lakhdar-Hamina fait un retour remarquable sur grand écran. Présenté à Cannes Classics et projeté en salles à partir du 6 août, le film a été restauré en 4K, mettant en lumière sa direction artistique exceptionnelle.

Cette restauration offre une nouvelle vie à ce film emblématique, qui avait marqué l’histoire du cinéma il y a cinquante ans en remportant la Palme d’or au Festival de Cannes, face à des réalisateurs de renom tels que Martin Scorsese, Michelangelo Antonioni ou Werner Herzog.

Un voyage à travers l’histoire algérienne

« Chronique des années de braise » offre une plongée dans les quinze années précédant la guerre d’Algérie, de 1939 à 1954. Le film suit le parcours d’Ahmed, un personnage qui incarne les souffrances et les aspirations d’un peuple en quête de liberté. Le récit est structuré en six chapitres, chacun illustrant les défis et les espoirs du peuple algérien.

Le film offre également une perspective algérienne sur la Seconde Guerre mondiale, souvent omise dans les récits historiques algériens. Cette œuvre cinématographique est essentielle pour comprendre les origines de la guerre d’Algérie et l’aspiration à la liberté du peuple algérien.

Un hommage posthume à Mohammed Lakhdar-Hamina

La ressortie de « Chronique des années de braise » prend une dimension particulière suite au décès de son réalisateur, Mohammed Lakhdar-Hamina, le 23 mai 2025. Le Festival de Cannes lui a rendu un vibrant hommage, soulignant l’importance de son œuvre dans le cinéma africain et mondial.

Ce cinéaste engagé a laissé derrière lui un film monumental qui offre une compréhension profonde des racines de la guerre d’Algérie et du désir de liberté du peuple algérien. Sa disparition a suscité une vague d’émotion et de reconnaissance pour son travail, faisant de cette ressortie un événement cinématographique majeur.