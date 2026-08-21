Rétinopathie diabétique : le dépistage précoce, un enjeu majeur pour préserver la vue

La rétinopathie diabétique est l’une des complications les plus fréquentes du diabète. Souvent silencieuse à ses débuts, cette maladie peut évoluer pendant plusieurs années sans provoquer de troubles de la vision, avant d’entraîner des lésions parfois irréversibles.

À l’occasion d’une intervention consacrée à cette pathologie, le Pr Asma Acheli, cheffe du service d’ophtalmologie au CHU de Blida, a rappelé que le dépistage précoce reste le moyen le plus efficace pour prévenir la cécité chez les personnes atteintes de diabète.

La rétinopathie diabétique, une complication liée au diabète

La rétinopathie diabétique apparaît lorsque l’excès de sucre dans le sang endommage progressivement les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Ces derniers peuvent se boucher ou laisser s’échapper du liquide, favorisant l’apparition d’un œdème qui altère la vision centrale.

Selon le Pr Acheli, cette maladie constitue la première cause de malvoyance chez les personnes de moins de 50 ans dans plusieurs pays. En Algérie, où le diabète touche une part importante de la population, cette complication représente également un véritable problème de santé publique.

La spécialiste souligne que les premières lésions passent souvent inaperçues. C’est pourquoi un patient peut conserver une vision normale alors que la maladie est déjà installée.

Un contrôle régulier pour limiter les complications

Le dépistage repose essentiellement sur un examen du fond d’œil réalisé par un ophtalmologue. Les personnes diabétiques sont invitées à effectuer ce contrôle au moins une fois par an, même en l’absence de symptômes.

Lorsque la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt, les traitements permettent de ralentir son évolution et d’éviter des complications plus graves.

En revanche, une prise en charge tardive peut entraîner des hémorragies, un décollement de la rétine ou une perte définitive de la vision.

Le Pr Acheli rappelle également que certains patients refusent encore le traitement au laser malgré son efficacité pour prévenir les formes les plus avancées de la maladie.

Prévention et sensibilisation au cœur de la prise en charge

Au-delà du dépistage, le contrôle du diabète reste indispensable pour réduire le risque de rétinopathie.

Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et un bon suivi médical contribuent à protéger durablement la santé des yeux.

Pour les spécialistes, la sensibilisation des patients est essentielle afin d’encourager un suivi ophtalmologique régulier.

Une détection précoce permet d’intervenir avant l’apparition de lésions irréversibles et d’améliorer les chances de préserver la vision.