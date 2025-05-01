Retour à la normale : les aéroports marocains reprennent leurs opérations d’enregistrement et d’embarquement

Après une période d’incertitude et de perturbations, les aéroports marocains retrouvent enfin leur rythme habituel. Les opérations d’enregistrement et d’embarquement reprennent progressivement, signe encourageant d’un retour à la normale tant attendu. Dans cet article, nous allons explorer cette reprise des activités aéroportuaires au Maroc, un sujet qui suscite l’intérêt de nombreux voyageurs impatients de renouer avec le ciel marocain.

Restez connectés pour découvrir comment le pays gère ce redémarrage et quelles sont les perspectives pour l’avenir du transport aérien au Maroc.

Rétablissement complet des services d’enregistrement dans les aéroports marocains

L’Office national des aéroports (ONDA) du Maroc a annoncé le rétablissement total des services d’enregistrement dans tous les aéroports du pays. Selon un communiqué de l’ONDA, les procédures d’enregistrement et d’embarquement se déroulent désormais sans encombre. Cette normalisation fait suite à une perturbation causée par une panne d’électricité massive qui a touché les pays Ibériques, affectant la connexion de certains opérateurs de téléphonie.

L’ONDA a exprimé sa gratitude envers les voyageurs pour leur patience et leur compréhension face à cet incident indépendant de sa volonté.

Impact de la panne d’électricité sur les opérations aéroportuaires

La perturbation des services d’enregistrement et d’embarquement dans les aéroports marocains est due à une coupure d’électricité majeure survenue dans les pays Ibériques. Cette panne a eu un impact significatif sur la connexion de certains opérateurs de téléphonie, entravant ainsi les opérations aéroportuaires.

L’ONDA a souligné que cet incident était indépendant de sa volonté et a remercié les voyageurs pour leur patience. Malgré ces défis, l’ONDA a assuré que ses équipes restent mobilisées pour accompagner les passagers et garantir leur confort.

Engagement de l’ONDA pour le confort des passagers

L’ONDA a exprimé sa reconnaissance envers les voyageurs pour leur patience et leur compréhension face à cet incident imprévu. L’Office a également réitéré son engagement à assurer le bien-être des passagers, soulignant que ses équipes restent mobilisées pour accompagner les voyageurs et garantir leur confort.

Malgré les défis posés par la panne d’électricité, l’ONDA a réussi à rétablir rapidement les services d’enregistrement et d’embarquement dans tous les aéroports du pays, démontrant ainsi son efficacité et sa résilience face aux situations imprévues.