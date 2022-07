Retour du moustique tigre, l’Algérie en alerte – Quels sont les dangers ?

Le moustique tigre est connu pour être un insecte envahissant d’origine sud-asiatique. Il est classé parmi les 100 espèces les plus nuisibles au monde selon l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Sa présence en Algérie a été mentionnée pour la première fois en 2010 à Tizi-Ouzou.

Depuis lors, il s’est propagé et s’est installé définitivement dans plusieurs régions du pays en 2015.

Aujourd’hui, le moustique tigre est présent dans la quasi-totalité du Nord de l’Algérie, selon les dires de l’Institut Pasteur d’Algérie.

La propagation du moustique tigre en Algérie

Bien que la capacité de dispersion naturelle des moustiques tigres soit très limitée, ceux-ci s’adaptent très vite selon le milieu dans lequel ils se trouvent. A titre d’information, les scientifiques estiment que les femelles peuvent se disperser en vol à environ 500 mètres et les mâles à environ 225 mètres.

La raison de la dispersion à grande échelle des moustiques tigres est le transport accidentel causé par le mouvement massif de personnes d’un endroit à un autre.

En outre, l’environnement en Algérie favorise la prolifération de ces moustiques. Le manque de désinfection, les ordures ménagères, les eaux stagnantes, l’insalubrité dans certaines villes ainsi que l’incivilité de certaines personnes offrent, en effet, un environnement et des conditions idéales pour le développement de ces insectes, notamment les moustiques tigres.

Pourquoi les piqûres du moustique tigre sont-elles dangereuses ?

Avec la saison estivale et les journées extrêmement chaudes, les insectes et les moustiques se font de plus en plus nombreux. Ils peuvent présenter des risques et/ou dangers pour la santé humaine.

Pour ce qui est du moustique tigre, sa couleur noire ornée de taches et de bandes blanches est la caractéristique qui lui donne son nom. D’une longueur comprise entre 5 et 10 mm, il pose un problème plus important que les moustiques ordinaires, car leur piqûre peut pénétrer les vêtements. Sa présence peut être malaisante pour certaines personnes.