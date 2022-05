Retour en arrière sur les femmes et petites amies de Johnny Depp

Le mannequin Kate Moss, qui a entretenu une relation avec Johnny Depp pendant trois ans dans les années 1990, doit témoigner demain lors du procès en diffamation qui l’oppose à Amber Heard.

Selon le Times, Mme Moss devrait « parler chaleureusement » de sa relation avec l’acteur et contredire l’affirmation de Mme Heard selon laquelle il serait un homme violent. Mme Moss sera la troisième ex-partenaire de l’acteur à témoigner, après Ellen Barkin et Amber Heard elle-même. Voici un aperçu de ses autres relations amoureuses.

Lori Anne Allison

Depp a été marié à la maquilleuse Lori Anne Allison de 1983 à 1985. Selon Rolling Stone, le couple s’est rencontré par l’intermédiaire de son frère, qui jouait avec Depp dans un groupe appelé The Kids.

Allison a présenté Depp à Nicolas Cage, qui lui a décroché une audition pour A Nightmare on Elm Street, son premier rôle à l’écran. En 2016, elle a déclaré à TMZ que Depp est une « personne douce » qui ne l’a jamais frappée ou criée.

Sherilyn Fenn

Après son divorce avec Allison, Depp a rencontré l’actrice Sherilyn Fenn sur le tournage du film Dummies en 1985. Ils se sont fréquentés pendant deux ans et demi et ont partagé la vedette dans la série télévisée américaine 21 Jump Street.

En 2017, Fenn a déclaré au magazine Big Issue que Depp était « très gentil » et « était mon premier amour ».

Jennifer Grey

Depp a rencontré la star de Dirty Dancing, Jennifer Grey, par l’intermédiaire de son agent et ils ont commencé à sortir ensemble en 1989. Dans ses mémoires, elle a écrit que Depp l’a demandée en mariage dans les deux semaines suivant leur rencontre et qu’ils ont eu un chiot pékinois-caniche comme « bébé d’entraînement ».

Mais elle a rompu leurs fiançailles peu avant son 29e anniversaire, alors qu’ils n’étaient ensemble que depuis neuf mois. Grey a déclaré qu’elle était fiancée au « ridiculement beau » Depp – ainsi qu’à Matthew Broderick – au cours du même mois, a noté The Independent. Dans ses mémoires, Out of the Corner, Grey a déclaré que Depp était devenu « follement jaloux et paranoïaque ».

Winona Ryder

« J’ai su à ce moment-là », a déclaré Depp en parlant de la première fois qu’il a posé les yeux sur Ryder, à la première de son film Great Balls of Fire en juin 1989. Ils ont commencé à se fréquenter deux mois plus tard, alors qu’elle avait 17 ans et que Depp en avait 26.

Ils sont devenus un couple puissant à Hollywood et ont joué ensemble dans le film Edward aux mains d’argent. Depp s’est fait tatouer « Winona Forever » sur son biceps. Après leur rupture en 1993, il a fait modifier le tatouage pour qu’il indique « Wino Forever ».

Pendant le procès en diffamation de Depp avec The Sun en 2020, la déclaration de Ryder au tribunal a décrit comment il n’a jamais été « abusif » ou « violent » envers elle et était un « gars extrêmement attentionné », a noté The Times. Elle a ajouté qu’elle était « choquée, confuse et bouleversée » lorsqu’elle a appris les allégations de Heard à son encontre.

Ellen Barkin

Ellen Barkin a témoigné contre Depp au procès de Londres, affirmant qu’il avait un jour lancé une bouteille dans sa direction. Cependant, le Daily Mail a noté que Depp a insisté sur le fait que son ancienne flamme avait une « rancune » contre lui.

Leur relation a commencé en 1994 et Page Six a déclaré qu’après que cette relation se soit « éteinte », Depp et Barkin ont entamé une « relation non exclusive » en 1998 pendant le tournage de Fear and Loathing à Las Vegas.

Dans son témoignage lors de l’affaire Heard, Barkin a déclaré : « C’est juste un homme jaloux, qui contrôle – ‘Où vas-tu ? Avec qui vas-tu ? Qu’est-ce que tu as fait hier soir ? »

Kate Moss

Depp est sorti avec le top model entre 1994 et 1997 après qu’ils se soient rencontrés par l’intermédiaire du rédacteur de Vanity Fair, George Wayne.

Moss a parlé chaleureusement de Depp lors d’une interview avec Vogue. « Il n’y a personne qui ait jamais vraiment été capable de prendre soin de moi », a-t-elle déclaré. « Johnny l’a fait pendant un certain temps. Je croyais ce qu’il disait. Par exemple, si je disais : ‘Qu’est-ce que je dois faire ?’, il me le disait. Et c’est ce qui m’a manqué quand je suis partie. J’ai vraiment perdu cette jauge de quelqu’un en qui je pouvais avoir confiance », a-t-elle déclaré.

Cependant, en 1994, Depp a été arrêté pour avoir causé des dommages d’une valeur de près de 10 000 dollars dans une chambre d’hôtel, et Moss a été retrouvée « assise au milieu des débris » par la police, a noté le New York Post.

Vanessa Paradis

Depp et Paradis se sont rencontrés pour la première fois en 1998, lorsque Depp a vu la chanteuse française assise avec un groupe d’amis dans un bar à Paris, où il dînait avec des collègues.

Ils ont été ensemble pendant 14 ans et ont eu deux enfants ensemble : une fille, Lily-Rose, en 1999 et un fils, Jack, en 2002. Depp a déclaré au magazine français VSD que vivre en France avec Paradis et leurs enfants « m’a tout donné, une famille merveilleuse et aussi un équilibre ». Paradis a déclaré à Marie Claire à propos de Depp : « Je pourrais faire une liste interminable de toutes les choses que j’admire chez lui ».

Après leur séparation, Depp a déclaré à Rolling Stone que la rupture « n’était pas facile », mais « cela n’empêche pas le fait que vous tenez à cette personne, et qu’elle est la mère de vos enfants, et que vous vous connaîtrez toujours, et que vous serez toujours dans la vie de l’autre à cause de ces enfants ».

Amber Heard

Depp a rencontré Heard en 2009 pendant le tournage du film The Rum Diary. Ils ont commencé à se fréquenter en 2011 et se sont mariés lors d’une cérémonie civile en février 2015. Heard a rapidement demandé le divorce, qui a été finalisé en 2016. Depp a nié avoir agressé physiquement Heard, et l’a accusée à plusieurs reprises d’être elle-même violente.

Il a poursuivi son ancienne partenaire pour 50 millions de dollars (40 millions de livres sterling) à cause d’un article qu’elle a écrit en 2018 dans lequel elle prétendait être victime de violence domestique. Devant le tribunal, elle a « décrit un Mr Depp contrôlant et violent, enclin à des crises de jalousie et à des crises de drogue », a déclaré la BBC. Heard contre-attaque Depp pour 100 millions de dollars.