Retour sur la prière de l’Aïd El Adha du président A. Tebboune à la mosquée d’Alger

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a récemment honoré la célébration de l’Aïd El Adha en se rendant à Djamaâ El Djazaïr, un lieu emblématique qui incarne la spiritualité et l’unité. Cet événement marquant a réuni des milliers de fidèles venus partager ce moment de recueillement et de fête.

La présence du chef de l’État algérien souligne l’importance accordée aux traditions culturelles et religieuses dans le pays. Ce rassemblement a également été l’occasion de renforcer les liens communautaires et de promouvoir un message de paix et de solidarité.

Participation du président Tebboune à la prière de l’Aïd El-Adha

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a pris part à la prière de l’Aïd El-Adha à Djamaâ El Djazaïr, un événement marquant célébré dans une atmosphère empreinte de piété. Aux côtés du chef de l’État, des figures éminentes telles que des hauts responsables gouvernementaux et des diplomates arabes et musulmans ont assisté à cette cérémonie religieuse.

Leur présence souligne l’importance de cet événement pour renforcer les liens entre les nations musulmanes. Le recteur Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a profité de l’occasion pour rappeler les valeurs essentielles de sacrifice et d’unité véhiculées par cette fête, tout en appelant à la solidarité et au soutien envers le peuple palestinien.

Il a encouragé les fidèles à pratiquer la charité envers les plus démunis et à renforcer les liens familiaux et communautaires.

Le recteur a également exhorté les jeunes à investir dans leur éducation et à se prémunir contre les dangers contemporains, affirmant qu’ils représentent l’avenir de la nation.

En évoquant la situation en Palestine, il a rappelé le devoir de soutenir une résistance légitime face aux injustices, tout en appelant à préserver l’unité nationale face aux défis actuels.

Appels à l’unité nationale et soutien international

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a insisté sur la nécessité d’investir dans l’éducation des jeunes pour garantir un avenir prospère à la nation. Il a établi un parallèle entre la lutte historique de l’Algérie pour son indépendance et la résistance actuelle du peuple palestinien, soulignant le besoin de solidarité internationale.

Face aux défis contemporains, il a appelé à protéger l’unité nationale. Après la prière, le président Abdelmadjid Tebboune a échangé avec des personnalités de haut rang et des diplomates présents, renforçant ainsi les relations diplomatiques et témoignant de l’engagement de l’Algérie envers les causes justes et la cohésion nationale.