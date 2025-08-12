Retour triomphal de Cheb Mami à Oran : tout ce qu’il faut savoir pour le concert événement du 22 août

Le roi du Raï, Cheb Mami, s’apprête à faire son grand retour sur la scène de sa ville natale, Oran. Après une absence remarquée, l’artiste algérien promet un concert événement le 22 août prochain qui s’annonce déjà comme l’un des moments forts de l’été 2025. Un rendez-vous incontournable pour tous les fans de musique raï et de l’interprète de « Desert Rose ».

Dans cet article, nous vous dévoilerons tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de ce spectacle exceptionnel. Restez connectés pour découvrir les détails de cette soirée qui s’annonce mémorable.

Le retour sur scène tant attendu de Cheb Mami, l’icône du Raï

Après une longue absence, Cheb Mami, la légende vivante du Raï, s’apprête à faire son grand retour sur les planches oranaises. Le vendredi 22 août 2025, à partir de 21h, le centre des conventions du méridien d’Oran vibrera au rythme de ses plus grands succès. Cet événement est très attendu par les passionnés de musique raï qui auront l’opportunité de redécouvrir les titres emblématiques de l’artiste ainsi que ses nouvelles créations.

Pour les jeunes générations, ce concert sera une occasion unique de découvrir ou redécouvrir celui qui a su porter le Raï sur la scène internationale grâce à son talent incontestable et son style incomparable.

Informations pratiques pour le concert de Cheb Mami

Le concert de Cheb Mami offre trois options de billetterie, adaptées à tous les budgets. Pour 4 000 DZD, vous aurez un accès simple au spectacle. Pour 6 000 DZD, vous bénéficierez d’une place assise. Enfin, pour 10 000 DZD, vous profiterez d’un accès VIP avec table et cocktail dînatoire. Les billets sont déjà disponibles et peuvent être récupérés directement sur le lieu du concert à partir du 11 août 2025.

L’organisation, orchestrée par Mourad Bengherab de Bassamat Prod, garantit une soirée raffinée dans une ambiance respectueuse. Une tenue correcte est donc exigée à l’entrée. Pour toute question, une ligne d’assistance est disponible au 0558.07.74.69.

Une soirée chic et respectueuse sous la houlette de Mourad Bengherab

Mourad Bengherab, le directeur de Bassamat Prod, est aux commandes de l’organisation de cette soirée exceptionnelle. Il veille à ce que l’événement se déroule dans un cadre raffiné et respectueux. Ainsi, il est impératif pour les spectateurs de se présenter à l’entrée du concert avec une tenue correcte.

Cette exigence vise à maintenir une ambiance chic tout au long de la soirée. Pour toute interrogation ou besoin d’information supplémentaire, n’hésitez pas à contacter la ligne d’assistance au 05.58.07.74.69.