Retour triomphal du Festival du film européen en Algérie : 18 chefs-d’œuvre à découvrir absolument

Le Festival du film européen en Algérie fait un retour triomphal, offrant aux cinéphiles une sélection de 18 chefs-d’œuvre à ne pas manquer. Cet événement tant attendu, qui célèbre la diversité et la richesse du cinéma européen, promet des moments inoubliables aux amateurs de septième art. De la comédie au drame, en passant par le thriller et le documentaire, il y en a pour tous les goûts. Préparez-vous à être émerveillés par ces films qui ont marqué l’année cinématographique européenne.

Restez connectés pour découvrir les pépites que réserve cette édition exceptionnelle du Festival du film européen en Algérie.

La 9e édition du Festival du film européen en Algérie : un événement cinématographique majeur

Préparez-vous pour la 9e édition du Festival du film européen en Algérie, qui se tiendra du 10 au 19 mai dans les villes d’Alger, Oran et Béjaïa. Cet événement cinématographique majeur présentera une sélection de 18 films provenant des États membres de l’Union européenne, explorant diverses thématiques.

Le gala d’ouverture aura lieu le 9 mai au palais de la culture Moufdi Zakaria, avec la projection du film polonais « Dangerious Men ».

Une sélection de films diversifiée pour le Festival du film européen en Algérie

Cette édition mettra à l’honneur 18 films issus de différents pays de l’Union européenne, dont l’Espagne, l’Italie, la Roumanie, la Suède et la Bulgarie. Les thématiques abordées seront variées, allant des relations familiales à la solidarité, en passant par les défis climatiques. Parmi les œuvres notables, « Les graines du figuier sauvage », un film allemand primé à Cannes et nommé aux Oscars, Golden Globes et Césars, ainsi que le film d’animation français « Linda veut du poulet ! », lauréat du César du meilleur film d’animation.

Ces films seront projetés à la Cinémathèque d’Alger et dans d’autres salles de cinéma affiliées à la cinémathèque algérienne à Oran et Béjaïa.

Des masterclass gratuites pour enrichir l’expérience du festival

Au-delà des projections, le Festival du film européen en Algérie propose également des masterclass gratuites. Ces ateliers, animés par des professionnels du cinéma européen, sont ouverts au public dans les cinémathèques d’Alger, Oran et Béjaïa. Parmi les intervenants figurent des réalisateurs, producteurs, scénaristes et acteurs de renom tels que Hugo DOS SANTOS (Portugal), Yvan GERGOLET (Slovénie), Smail LIF (Algérie) et Lubomír KONEČNÝ (Tchéquie).

Ces masterclass offrent une occasion unique d’apprendre et d’échanger avec des experts du 7ème art. L’accès à ces événements est gratuit, mais le nombre de places est limité.