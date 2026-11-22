Un salarié installé en France qui a cotisé en Algérie peut réclamer une pension à la CNR (Caisse nationale des retraites) sans quitter son domicile.

La convention franco-algérienne de sécurité sociale, en vigueur depuis février 1982, fixe la porte d’entrée et la méthode de calcul. Celle-ci change selon que la carrière algérienne atteint ou non quinze ans.

Quinze ans en Algérie : le seuil qui décide du calcul

La loi algérienne sur la retraite ouvre la pension à 60 ans, ou à 55 ans pour une femme qui le demande, avec une année de moins par enfant élevé, dans la limite de trois.

Il faut quinze années validées, dont au moins sept et demie de travail effectif ayant donné lieu à cotisation. Le service national, les congés payés, le chômage ou la maladie indemnisés comptent comme périodes assimilées, mais seulement une fois ce socle de sept ans et demi atteint.

Côté français, le régime général n’exige aucune durée minimale : chaque trimestre validé en France produit sa pension. La convention, dans son article 27, en tire la conséquence. Avec quinze ans ou plus en Algérie, la CNR calcule seule, sur ses propres années.

En dessous, elle additionne les périodes des deux pays, à condition qu’elles ne se chevauchent pas, puis applique un prorata. Moins d’une année de cotisation en Algérie ne l’oblige à rien verser (article 29).

Au prorata, une année algérienne vaut 2 à 2,5 %

La CNR valide 2,5 % par année, plafonnés à 80 %. En cas de totalisation, elle calcule une pension théorique sur toute la carrière et n’en verse que la part algérienne. Selon nos calculs, une année algérienne rapporte donc 2,5 % jusqu’à 32 ans de carrière totale, puis 80 % divisé par cette durée.

Dix ans en Algérie suivis de vingt ans en France donnent 25 % du salaire de référence, contre 20 % s’ils sont suivis de trente ans en France. Quatorze ans algériens sur une carrière de quarante ans produisent 28 %, quand quinze ans calculés seuls en procurent 37,5 %.

Le salaire de référence ne retient que les salaires algériens (article 32) : moyenne des cinq dernières années, ou des cinq meilleures, actualisée chaque année par arrêté. La CNR garantit un minimum égal au SNMG sans préciser son application à une pension proratisée. Le détail du calcul CNR est dans notre guide.

Une demande déposée en France, instruite à Alger

L’arrangement administratif de 1981 désigne la caisse du pays de résidence comme guichet unique (article 54). Un assuré vivant en France s’adresse donc à sa caisse française dès qu’il remplit les conditions d’âge algériennes. Un dossier envoyé directement à la CNR reste recevable et garde sa date d’arrivée.

Le demandeur précise ses périodes d’emploi en Algérie, le nom et l’adresse de chaque employeur, leur numéro d’affiliation s’il le connaît, et son propre numéro de sécurité sociale algérien. Le formulaire conventionnel remplace les pièces justificatives, mais la CNR peut réclamer des compléments. Elle notifie sa décision par courrier, avec les voies de recours.

L’article 31 permet de liquider la part algérienne dès 60 ans, sans attendre l’âge de départ en France, et sans révision ultérieure. Pour une période manquante, la CNR délivre un relevé de carrière à la veille du départ. Côté français, les années algériennes n’entrent pas dans les droits Agirc-Arrco.

Sources