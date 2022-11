Retraite proportionnelle ou sans condition d’âge en Algérie – découvrez les dernières infos

Suspendu en 2016, la retraite proportionnelle ou sans condition d’âge en Algérie a apporté plusieurs avantages aux professionnels DZ. Actuellement, des syndicats réclament son retour. Découvrez les dernières nouvelles de la retraite proportionnelle ou sans condition d’âge en Algérie.

La réclamation du syndicat des enseignants

Depuis sa suppression, la retraite proportionnelle en Algérie a fait l’objet de plusieurs actions de contestations syndicales. Et selon les dernières infos, le syndicat national autonome des enseignants du cycle primaire a aussi pris la parole.

Présidé par Hamidat Mohamed, le syndicat a appelé à la nécessité de garantir l’étude des dossiers prioritaires avant la prochaine rentrée scolaire. Ils ont demandé le retour du travail avec le système de retraite proportionnelle dans le pays.

Pendant la contestation, le syndicat a mis l’accent sur l’importance de séparer l’école primaire des services de la municipalité. Au lieu de cela, ils proposent de la rattacher directement au ministère de l’Éducation.

Par ailleurs, le leader du syndicat a affirmé que leur but est de permettre un environnement sûr, sain et confortable pour les élèves. C’était une réclamation qui s’est déroulé le 16, 17 et 18 août 2022, au lycée « Frantz Fanon » à Boumerdès.

D’autres syndicats contestent également le retour de la retraite proportionnelle ou sans condition d’âge en Algérie

Par ailleurs, le syndicat national autonome des personnels de l’administration publique ou SNAPAP a aussi appelé à la nécessité de reprendre les activités avec le système de la retraite proportionnelle en Algérie.

À part cela, ils ont aussi demandé l’activation de la médecine du travail dans les wilayas. Pendant la contestation, le syndicat a montré leur appréciation du décision du Président, Abdelmadjid Tebboune, car cela a permis l’inclusion de la langue anglaise dans les classes primaires.