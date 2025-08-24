Réunion d’urgence de l’OCI à Jeddah : la Tunisie s’engage pour Gaza, voici les détails

L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a récemment tenu une réunion d’urgence à Jeddah, en Arabie Saoudite. Au cœur des discussions : la situation à Gaza. La Tunisie, membre actif de l’OCI, a pris des engagements forts lors de cette rencontre. Quels sont ces engagements ? Comment la Tunisie compte-t-elle agir pour soutenir Gaza ?

Le président tunisien dirige la participation du pays à une réunion extraordinaire de l’OCI

Le président de la République tunisienne a mandaté Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, pour représenter le pays lors d’une réunion exceptionnelle du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la coopération islamique (OCI).

Cette rencontre, prévue pour le 25 août 2025 à Jeddah, se concentrera sur les tensions croissantes dans la bande de Gaza et la continuation de l’agression contre les Palestiniens. En parallèle, Nafti aura l’occasion de discuter avec ses homologues d’autres nations membres pour renforcer les liens bilatéraux et explorer de nouvelles opportunités de coopération.

Élaboration d’un plan d’action arabo-islamique pour répondre à la crise palestinienne

Outre l’examen de la situation alarmante dans la bande de Gaza, cette réunion extraordinaire de l’OCI verra également les participants débattre sur l’établissement d’un plan d’action conjoint arabo-islamique.

Ce dernier vise à contrer efficacement l’agression continue contre le peuple palestinien. Par ailleurs, en marge de ces discussions cruciales, le ministre tunisien des Affaires étrangères aura des entretiens avec ses homologues de plusieurs pays membres.

Ces dialogues seront l'occasion de renforcer les relations bilatérales de la Tunisie et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération, tout en abordant des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Renforcement des relations bilatérales et exploration de nouvelles coopérations

En parallèle des discussions sur la crise palestinienne, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, aura l’opportunité d’échanger avec ses homologues de divers pays membres. Ces entretiens bilatéraux visent à consolider les liens de la Tunisie avec ces nations et à explorer de nouvelles avenues de collaboration.

Ils seront également l’occasion d’aborder des sujets régionaux et internationaux d’intérêt mutuel, soulignant ainsi l’engagement de la Tunisie dans les affaires mondiales.