Réunion historique au Sahara marocain, les deux Chambres du Parlement se rassemblent ce lundi

Le lundi 3 novembre 2025, une séance plénière commune des deux Chambres du Parlement marocain se tiendra pour discuter de la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la cause nationale.

13 h00 Heure de la séance La réunion historique débutera à 13h00, un horaire choisi pour permettre la participation de l’ensemble des parlementaires.

Les présidents des deux Chambres ont annoncé cette information dans un communiqué conjoint, précisant que tous les parlementaires sont conviés à cette séance prévue à 13h00.

Une séance plénière historique au cœur du Sahara marocain

Un événement d’une rare importance se prépare dans le paysage politique marocain. Pour la première fois, les deux Chambres du Parlement marocain, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, tiendront une séance plénière commune le lundi 3 novembre 2025.

Cette rencontre exceptionnelle sera consacrée à la discussion de la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la cause nationale.

Une annonce officielle a été faite par un communiqué conjoint des présidents des deux Chambres, soulignant l’importance de cette réunion historique.

Quel est l’enjeu de cette réunion exceptionnelle ?

L’objet principal de cette séance plénière commune est la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la cause nationale. Cette résolution, d’une importance capitale pour le Maroc, sera au cœur des débats.

La signification et les implications de cette résolution pour la politique marocaine seront discutées en détail.

Il s’agit d’un moment crucial pour le pays, souligné par l’annonce officielle des présidents des deux Chambres du Parlement.

Un rendez-vous incontournable pour tous les parlementaires !

Tous les parlementaires sont conviés à cette séance plénière commune, prévue à 13h00 le lundi 3 novembre 2025, comme l’ont annoncé les présidents de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers dans un communiqué conjoint.

Ce genre de séance commune témoigne d’une maturité institutionnelle rare. C’est une manière forte d’affirmer la position du Maroc sur la scène internationale. Mehdi, 46 ans, analyste politique

Cette réunion est d’une importance capitale pour la cause nationale. Les préparatifs vont bon train en vue de cette rencontre historique.

Les attentes sont grandes quant aux discussions qui seront menées autour de la dernière résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une occasion unique pour tous les parlementaires de participer activement à ce débat crucial.