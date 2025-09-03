Réunion stratégique à la Kasbah : les enjeux économiques et sociaux majeurs pour 2025 dévoilés

Lors d’une réunion stratégique tenue récemment à la Kasbah, des enjeux économiques et sociaux cruciaux pour l’avenir ont été mis en lumière. Ces défis, qui vont façonner notre avenir proche, ont été discutés en détail par les principaux acteurs de l’économie et de la société.

Cet article se propose de vous faire découvrir ces enjeux majeurs, leurs implications potentielles et les solutions envisagées pour y faire face. Restez connecté pour une analyse approfondie de ces questions clés qui détermineront le cap de notre société pour les années à venir.

La Tunisie définit ses orientations économiques et sociales pour 2026

Dirigée par Sarra Zaafrani Zenzri, la cheffe du gouvernement tunisien, un conseil ministériel s’est tenu récemment pour examiner les grandes orientations économiques et sociales de la Tunisie pour l’année 2026. Ce document directeur, qui traduit les priorités de l’État, vise à établir une vision globale des équilibres économiques et sociaux.

Il prévoit la mise en œuvre de plans d’action, de programmes et de projets pour assurer un développement global et équitable, ainsi qu’une croissance économique harmonieuse avec la justice sociale.

Les objectifs du plan de développement 2026-2030

Le plan de développement 2026-2030, élaboré en tenant compte des travaux des conseils locaux et régionaux, vise à garantir des conditions de vie dignes pour tous. Il met l’accent sur la promotion de la justice sociale et l’ouverture de nouvelles opportunités pour tous. Le soutien à l’investissement et le renforcement des sources de création de richesse sont également au cœur de ce plan.

La cheffe du gouvernement a souligné l’importance de la reprise économique, de la résilience face aux crises et de l’efficacité des politiques publiques dans la réalisation de ces objectifs.

Renforcer l’éducation et la compétitivité pour une Tunisie durable

Le conseil a mis en lumière l’importance d’une réforme globale du système éducatif, de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle. L’accent est mis sur la qualité de l’enseignement et la transition numérique. Parallèlement, le renforcement de la compétitivité économique et la stimulation de l’investissement sont essentiels.

La durabilité économique, sociale et environnementale est également au cœur des préoccupations, avec la promotion de l’économie verte et circulaire, l’efficacité énergétique, la gestion des ressources naturelles et la protection de la biodiversité. Le conseil recommande de stimuler la croissance économique et de favoriser un développement équitable.