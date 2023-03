Revalorisation des pensions de retraite en Algérie et en France – un signal fort pour les retraités

La solidarité algérienne comme le pouvoir d’achat sont au cœur des préoccupations du Président Abdelmadjid Tebboune. Cela est particulièrement vrai pour les hausses annoncées des salaires, des pensions de retraite et de l’allocation chômage.

Le chef de l’État a reconnu que les mesures prises pour soutenir le pouvoir d’achat des citoyens sont insuffisantes même si l’Algérie ne fait pas exception à la flambée des prix qui dépasse les 9 % en 2022.

Augmentation des pensions de retraite : comment ça marche ?

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Cherfa, a indiqué que les augmentations pour les pensions de retraite approuvées par le président Abdelmadjid Tebboune seront versées aux bénéficiaires à partir du 10 mars 2023. L’augmentation concernera plus de 8 millions de personnes et touchera l’allocation retraite de 2 985 000 bénéficiaires et l’allocation chômage de 2 millions de bénéficiaires. Les versements des pensions de retraite entrant donc dans cette catégorie se feront jusqu’au 20 mars 2023.

Réduction des impôts sur le revenu et augmentation des pensions de retraite

Afin de réduire le taux d’inflation qui menace le pouvoir d’achat du citoyen, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a opté pour des augmentations à doses homéopathiques dans le cadre d’un plan destiné à améliorer le niveau de vie des citoyens algériens. Selon lui, ce plan consiste notamment en la réduction des impôts sur le revenu, des augmentations progressives des salaires à 47% à l’horizon 2024 et une hausse des pensions de retraite.

La décision de porter le taux d’augmentation des salaires à 47%, et l’augmentation des pensions de retraite sont, selon le chef de l’Etat, des décisions inédites et exceptionnelles visant principalement l’amélioration du pouvoir d’achat du citoyen.

Lutte contre les spéculations et corruption

En outre, le Président Tebboune a souligné que l’Etat mène une « bataille » pour protéger le pouvoir d’achat du citoyen en luttant contre toutes les formes de spéculation et de corruption.

Aucune augmentation de salaire n’avait été enregistrée en Algérie depuis près de 10 ou 15 ans, mais grâce à ces mesures d’encouragement, le niveau de vie des citoyens risque d’être significativement amélioré dès le mois de Ramadan 2023.

Evolution des pensions de retraite en France

L’augmentation des pensions de retraite en Algérie vient s’ajouter aux efforts déployés dans la plupart des pays européens pour assurer un avenir meilleur à leurs populations. En juillet 2022, le ministre français de l’Économie Bruno Lemaire a annoncé devant l’Assemblée nationale que le système de retraite en France allait évoluer pour autoriser les citoyens à prendre leur retraite à 62 ans.

Outre les dispositions concernant le report des trimestres et l’indexation des pensions sur l’inflation, ces nouvelles règles permettront aux 61 % de salariés qui conservent leurs points jusqu’à 64 ans de bénéficier de ces avantages.

Les principales dispositions concernent les mesures suivantes :

Hausses des pensions de retraite dès 2022 ;

Hausses des dès 2022 ; Possibilité de prendre sa retraite à partir de 62 ans ;

Possibilité de prendre sa retraite à partir de 62 ans ; Report des trimestres jusqu’à 5 ans supplémentaires pour ceux qui souhaitent prendre leur retraite à 67 ans ;

Report des trimestres jusqu’à 5 ans supplémentaires pour ceux qui souhaitent prendre leur retraite à 67 ans ; Indexation des pensions sur l’inflation ;

Indexation des pensions sur l’inflation ; Remise à plat des cotisations sociales ;

Remise à plat des cotisations sociales ; Simplification des procédures administratives.

L’Algérie et la France ne sont pas les seules à encourager leurs citoyens à prendre leur retraite plus tôt, continuer à travailler ou à profiter de leurs pensions.

Dans le monde entier, les politiques permettant de garantir une vie confortable après la retraite font de plus en plus recours à des mesures d’encouragement telles que l’indexation des pensions de retraite sur l’inflation, le report des trimestres et le maintien des points jusqu’à 64 ans. Mais ce ne sont pas les seules mesures à prendre, car il convient de rappeler que les citoyens doivent également prendre le temps de se renseigner sur leurs droits afin de s’assurer que leur situation matérielle reste satisfaisante, même lorsqu’ils ont quitté le marché du travail.

Sources