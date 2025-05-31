Révélation : la date de célébration de l’Aïd Al-Adha 2025 au Maroc enfin dévoilée

L’attente est enfin terminée pour les fidèles musulmans du Maroc. La date de célébration de l’Aïd Al-Adha 2025, aussi connue sous le nom de Fête du Sacrifice, a été officiellement annoncée. Cette fête religieuse majeure, qui occupe une place prépondérante dans le calendrier islamique, est un moment de partage et de communion pour la communauté musulmane. Dans cet article, nous allons vous dévoiler cette date tant attendue et discuter de son importance au sein de la culture marocaine.

Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cette annonce importante.

Annonce des dates de l’Aïd Al-Adha 2025 au Maroc

Le ministère marocain des Habous et des Affaires islamiques a récemment dévoilé les dates officielles de l’Aïd Al-Adha pour l’année 2025. Cette fête religieuse majeure, également connue sous le nom de « Fête du Sacrifice », est d’une grande importance pour la communauté musulmane. Selon le calendrier islamique, le premier jour de Dou Al Hijja, qui marque le début de cette célébration, tombera le jeudi 29 mai 2025.

Par conséquent, l’Aïd Al-Adha sera célébré le samedi 7 juin 2025, correspondant au 10 Dou Al Hijja 1446 Hégire. Ces dates ont été confirmées suite à l’observation du croissant lunaire.

Observation du croissant lunaire et détermination du mois de Dou Al Hijja

Le mardi 27 mai, une tentative d’observation du croissant lunaire a été effectuée pour marquer le début du mois de Dou Al Hijja de l’an 1446 Hégire. Cependant, le croissant n’a pas été visible ce soir-là. Par conséquent, le mois précédent, Dou Al Qiida 1446 H, a été prolongé pour compter 30 jours.

Ainsi, le premier jour de Dou Al Hijja a été fixé au jeudi 29 mai 2025. Cette date marque également le début du compte à rebours vers l’Aïd Al-Adha, qui sera célébré le 10 Dou Al Hijja 1446, soit le samedi 7 juin 2025.

Traditions et coutumes de l’Aïd Al-Adha au Maroc

La célébration de l’Aïd Al-Adha, prévue le samedi 7 juin 2025, correspondant au 10 Dou Al Hijja 1446, est un événement majeur au Maroc. Cette fête religieuse est marquée par des traditions et des coutumes spécifiques. Le sacrifice d’un mouton, en commémoration du geste d’Abraham, est au cœur de cette célébration. Les familles se rassemblent pour partager ce repas sacré, dans une ambiance de joie et de fraternité.

Des vêtements neufs sont souvent portés et des dons sont faits aux plus démunis. L’Aïd Al-Adha est ainsi une occasion de renforcer les liens familiaux et sociaux, tout en respectant les préceptes de l’Islam.