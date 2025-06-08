Révélations choc sur l’assassinat d’un garde national à Kélibia durant l’Aïd : les détails troublants de l’affaire

L’affaire de l’assassinat d’un garde national à Kélibia durant l’Aïd a secoué la Tunisie. Des révélations choc viennent ajouter un nouveau chapitre à cette histoire déjà troublante. Dans cet article, nous allons lever le voile sur des détails inédits qui pourraient bien changer la donne. Préparez-vous à plonger au cœur d’une enquête complexe et palpitante, où chaque élément pourrait être une pièce maîtresse du puzzle.

Tragédie du jour de l’Aïd à Sidi Jamal Eddine : un agent de la Garde nationale tué

Le vendredi 6 juin 2025, le jour de l’Aïd El-Kébir, a été marqué par une tragédie à Sidi Jamal Eddine, dans la délégation de Kélibia. Une dispute entre voisins a viré au drame, coûtant la vie à un jeune membre de la Garde nationale et blessant gravement ses deux frères. Les circonstances exactes de cette altercation restent incertaines.

Selon Mosaïque FM, qui cite une source sécuritaire, les frères de la victime, dont l’un est également garde national, ont été hospitalisés d’urgence à l’hôpital universitaire Tahar Maamouri de Nabeul après avoir été attaqués à l’arme blanche. Leur état est désormais stable.

Transport d’urgence et interventions chirurgicales pour les frères blessés

Les deux frères de la victime, gravement touchés lors de l’altercation, ont été rapidement acheminés vers l’hôpital universitaire Tahar Maamouri de Nabeul. L’un d’eux est également membre de la Garde nationale. Ils y ont subi des opérations chirurgicales en urgence suite à leurs blessures par arme blanche.

Selon les dernières informations, leur état de santé s’est stabilisé. Les autorités continuent d’enquêter sur cet incident tragique qui a perturbé la célébration de l’Aïd El-Kébir.

Enquête en cours : quatre suspects en garde à vue

La brigade de police judiciaire de Menzel Temime a été chargée de l’enquête sur ce drame qui a secoué la communauté lors de la célébration de l’Aïd El-Kébir. Quatre individus ont été arrêtés et sont actuellement en détention provisoire, dans l’attente de leur interrogatoire.

Les premières indications suggèrent que cette tragédie pourrait être le résultat d’un différend entre voisins qui a malheureusement dégénéré en une violente confrontation. Les autorités travaillent sans relâche pour établir les responsabilités et comprendre les circonstances exactes de cet affrontement sanglant.