Révélations : Les nouvelles nominations royales des Ambassadeurs, Walis et Gouverneurs pour 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif dans la sphère politique royale avec une série de nominations inédites. Ambassadeurs, Walis et Gouverneurs, des figures clés du pouvoir sont désormais en place pour façonner l’avenir. Cet article vous dévoile les nouvelles personnalités qui vont influencer le paysage diplomatique et administratif du royaume. Préparez-vous à découvrir ces visages qui vont marquer cette nouvelle ère.

Restez connectés pour en savoir plus sur ces nominations royales, leurs implications et les défis qui attendent ces nouveaux acteurs du pouvoir.

Le roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres au Palais Royal

Lundi dernier, le Palais Royal de Rabat a été le théâtre d’un Conseil des ministres présidé par le roi Mohammed VI. L’ordre du jour comprenait l’approbation d’un projet de loi organique, quatre projets de décret dans le domaine militaire et plusieurs conventions internationales.

Le souverain a également procédé à la nomination de plusieurs ambassadeurs auprès de pays amis et partenaires, ainsi qu’à celle de nombreux Walis et Gouverneurs pour l’Administration centrale et territoriale, selon un communiqué du porte-parole du Palais Royal.

Nomination de nouveaux ambassadeurs par le Roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a nommé plusieurs ambassadeurs sur recommandation du Chef du gouvernement et du ministre des Affaires étrangères. Parmi eux, Youssef Imani sera en poste en Ethiopie, Mohamed Salah Babana Alaoui en Guinée-Bissau, Sidi Mohamed Biadillah au Mozambique, Khalid Afkir en Zambie, Nezha Alaoui M’Hamdi au Rwanda, El Hassan Lasri en Irak, Redouane Adghoghi en Pologne, Nadia El Hnot aux Philippines, Meryem Naji au Vietnam et Amine Chabi au Pakistan.

Ces nominations illustrent l’engagement du Maroc à renforcer ses relations diplomatiques avec ces pays. Chaque ambassadeur apporte une riche expérience professionnelle, contribuant ainsi à la promotion des intérêts marocains à l’étranger.

Nomination de Walis et Gouverneurs par le Roi Mohammed VI

En plus des ambassadeurs, le roi Mohammed VI a également nommé plusieurs Walis et Gouverneurs pour l’Administration centrale et territoriale. Parmi ces nominations figurent Samir Mohamed Tazi en tant que Secrétaire général du ministère de l’Intérieur et Mohamed Faouzi comme Inspecteur général de l’Administration territoriale.

D’autres gouverneurs ont été nommés à la tête de différentes provinces et préfectures, renforçant ainsi l’administration locale. Ces nominations démontrent l’engagement du souverain à assurer une administration efficace et compétente au service du peuple marocain.