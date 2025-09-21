Révélations surprenantes : des transformations majeures prévues à l’Aéroport international d’Alger en 2025

L’aéroport international d’Alger, véritable porte d’entrée sur le Maghreb, est sur le point de connaître des transformations majeures. Des révélations surprenantes ont été dévoilées concernant son futur proche. Quels sont les changements prévus ? Comment vont-ils impacter les voyageurs et l’économie locale ?

Cet article vous propose de plonger au cœur de ces évolutions qui promettent de redéfinir le visage de ce hub aérien stratégique. Restez connectés pour découvrir les détails de ce projet ambitieux qui va propulser l’Aéroport international d’Alger dans une nouvelle ère.

Projet de modernisation de l’aéroport international d’Alger : vers une meilleure gestion des flux

L’aéroport international d’Alger est actuellement en pleine transformation, avec un projet ambitieux de réaménagement et de modernisation. L’objectif est de se conformer aux normes techniques les plus récentes, comme l’a souligné le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, lors d’une réunion avec plusieurs responsables du secteur aérien et des transports.

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, a présidé ce mercredi une réunion consacrée à l’étude du projet de modernisation de l’aéroport international d’Alger, en présence des responsables de l’aviation civile, d’Air Algérie & des… https://t.co/k7a2VvXPOu pic.twitter.com/xuboAcL6PK — Algeria Project (@Algeria3New) September 17, 2025

Le plan prévoit notamment l’introduction d’équipements électroniques avancés, la refonte de certains services aux voyageurs et une réorganisation des procédures de contrôle. Ces changements s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à optimiser la gestion des flux au sein de l’aéroport.

Accélération des formalités de passage grâce à l’automatisation

Le projet de modernisation de l’aéroport d’Alger comprend l’installation de systèmes électroniques automatisés, dont des portiques intelligents ou E-gates. Ces dispositifs, compatibles avec les documents biométriques, permettront d’accélérer les formalités de passage et de réduire le temps d’attente aux points de contrôle.

Ils fonctionneront grâce à des technologies de reconnaissance biométrique et seront reliés aux bases de données officielles pour une vérification automatique des identités. Cependant, leur mise en service nécessitera des ajustements techniques en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles, afin de garantir la sécurité des voyageurs.

Implication des acteurs clés et impact sur les services aériens

La réussite de ce projet repose sur la collaboration étroite entre plusieurs entités. Le ministre Saïd Sayoud joue un rôle de supervision et de coordination, tandis que l’Agence nationale de l’aviation civile assure le respect des normes réglementaires. L’entreprise de gestion des services aéroportuaires est en charge de l’implémentation des nouvelles infrastructures.

Air Algérie, principal transporteur de l’aéroport, doit adapter ses services aux nouvelles procédures, notamment pour faciliter l’enregistrement et l’embarquement des passagers. Ces changements devraient améliorer l’efficacité des services aériens, réduire les temps d’attente et offrir une meilleure expérience aux voyageurs.