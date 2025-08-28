Révélé : le calendrier scolaire 2025-2026, les dates des congés à ne pas manquer!

Préparez-vous à planifier vos vacances et à organiser votre année scolaire avec le calendrier scolaire 2025-2026. Que vous soyez parent, élève ou enseignant, il est essentiel de connaître les dates des congés pour optimiser votre temps et vos activités.

Cet article dévoile en exclusivité le calendrier officiel de l’année scolaire à venir, avec toutes les dates clés à ne pas manquer.

Restez connecté pour découvrir les périodes de repos, les jours fériés et les ponts qui rythmeront cette nouvelle année scolaire.

Calendrier scolaire 2025-2026 : les dates officielles dévoilées par le ministère de l’Éducation nationale

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement préscolaire et des Sports a récemment communiqué sur la structuration de l’année scolaire 2025-2026. Ce document officiel, essentiel pour les élèves, parents et enseignants, détaille notamment les périodes de vacances pour tous les niveaux d’enseignement, du primaire jusqu’aux sections préparatoires au diplôme de technicien supérieur.

Les pauses intermédiaires sont ainsi programmées du 19 au 26 octobre 2025, du 7 au 14 décembre 2025, du 25 janvier au 1er février 2026, du 15 au 22 mars 2026 et enfin du 3 au 10 mai 2026. Le calendrier inclut également des jours de congé spécifiques liés aux célébrations nationales et religieuses.

Annexe n°1 : un outil précieux pour les acteurs de l’éducation

L’annexe n°1 du document ministériel est une ressource incontournable pour tous les acteurs du système éducatif. Elle présente en détail le calendrier des vacances scolaires 2025-2026 pour chaque niveau d’enseignement, du primaire aux sections préparatoires au diplôme de technicien supérieur.

Cette liste précise permet aux enseignants, parents et élèves de planifier efficacement l’année à venir.

Les dates des pauses intermédiaires sont clairement indiquées, tout comme celles des vacances de mi-année. Le document inclut également les jours fériés liés aux fêtes nationales et religieuses.

Une information précieuse pour anticiper les périodes de repos et optimiser la gestion du temps d’apprentissage.

Détails des vacances intermédiaires pour l’année scolaire 2025-2026

Les pauses intermédiaires de l’année scolaire 2025-2026 sont réparties en cinq périodes distinctes. La première pause est prévue du 19 au 26 octobre 2025, suivie d’une deuxième du 7 au 14 décembre 2025. Les élèves bénéficieront ensuite d’une pause de mi-année du 25 janvier au 1er février 2026.

La troisième pause intermédiaire se tiendra du 15 au 22 mars 2026 et la quatrième du 3 au 10 mai 2026.

En plus de ces pauses, le calendrier inclut également des jours de congé spécifiques pour les fêtes nationales et religieuses. Ces informations permettent aux acteurs de l’éducation de planifier efficacement l’année scolaire.