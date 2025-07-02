Révision de l’article 96 du Code pénal : une révolution judiciaire en vue avec des peines allégées et l’introduction de l’intentionnalité dans l’abus de fonction ?

L’article 96 du Code pénal est sur le point de connaître une réforme majeure qui pourrait bouleverser le paysage judiciaire français. Cette révision envisagée, qui inclut des peines allégées et l’introduction de la notion d’intentionnalité dans l’abus de fonction, suscite déjà de nombreux débats. Quels pourraient être les impacts de ces changements ? Comment cette nouvelle approche pourrait-elle redéfinir la responsabilité pénale ?

Cet article se propose d’explorer ces questions cruciales, en s’appuyant sur les analyses d’experts juridiques et les premières réactions du monde judiciaire.

Adoption d’une version consensuelle pour la réforme de l’article 96 du Code pénal par l’ARP

La commission de législation générale de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) en Tunisie a approuvé une version consensuelle de deux propositions de loi modifiant l’article 96 du Code pénal. Cette décision, prise lors de la réunion du 30 juin, vise à rectifier les failles de cet article qui punit l’abus de fonction visant à obtenir un avantage injustifié.

La réforme, qui sera soumise au vote lors de la prochaine séance plénière, transforme le délit d’un acte matériel en un acte intentionnel, nécessitant désormais la preuve d’une intention délibérée. De plus, elle prévoit la réduction de la peine d’emprisonnement à six ans.

Implications de la modification de l’article 96 du Code pénal

La révision de l’article 96 du Code pénal, qui concerne les infractions commises par les fonctionnaires publics, a pour objectif principal de corriger son application excessive, critiquée depuis 2011. En effet, cette sur-application a créé un climat d’incertitude dans l’environnement administratif et a freiné les investissements. La nouvelle version, adoptée après consultation d’experts en droit pénal, limite la peine maximale à six ans de prison, avec possibilité de sursis ou d’amende.

Elle introduit également le critère de l’intention délibérée, transformant ainsi le délit d’un acte matériel en un acte intentionnel. Cette réforme vise à instaurer un équilibre entre la protection des fonds publics et la préservation d’un environnement administratif fonctionnel.

Objectifs et impacts de la réforme sur le droit pénal tunisien

Cette réforme du droit pénal tunisien vise à instaurer un climat de confiance entre citoyens et fonctionnaires, tout en limitant les plaintes malveillantes. Elle s’aligne également sur les standards internationaux en matière de restriction de la criminalisation. L’objectif est de corriger les lacunes de l’article 96, notamment en exigeant désormais une preuve d’intention délibérée pour caractériser l’abus de fonction.

Cette initiative législative cherche à trouver un équilibre entre la protection des deniers publics et la préservation d’un environnement administratif fonctionnel. En effet, elle pourrait avoir un impact significatif sur le droit pénal tunisien, en contribuant à sa modernisation et à son adaptation aux exigences contemporaines.