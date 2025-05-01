Révolution à l’horizon : l’aéroport d’Alger prépare des transformations majeures pour 2025

L’aéroport d’Alger, véritable porte d’entrée sur le Maghreb, est sur le point de connaître une métamorphose sans précédent. Des transformations majeures sont en cours pour faire de ce lieu un hub international moderne et performant. Un projet ambitieux qui promet de révolutionner l’expérience des voyageurs et de dynamiser l’économie locale.

Restez connectés pour découvrir les détails de cette grande aventure architecturale et technologique qui s’annonce. L’avenir du transport aérien se dessine à Alger et il est plus prometteur que jamais.

Transformation majeure de l’aéroport d’Alger pour une meilleure expérience passager

L’aéroport d’Alger, principal point d’accès du pays, se prépare à une refonte significative. Ces changements, initiés par le ministre des Transports, Saïd Sayoud, visent à moderniser les infrastructures et optimiser les services pour améliorer l’expérience des voyageurs. Un réaménagement complet des espaces et des services est prévu, avec un accent particulier sur la fonctionnalité et l’efficacité.

Le terminal 2, dédié aux pèlerins en route vers la Mecque, sera le premier à bénéficier de ces améliorations. L’objectif est de créer un aéroport plus moderne et fluide, capable de répondre aux besoins croissants des passagers tout en soutenant la croissance économique du pays.

Optimisation des services et amélioration de l’expérience passager au Terminal 2

La première phase de transformation met l’accent sur le terminal 2, avec une modernisation des infrastructures pour améliorer l’expérience des pèlerins. Les espaces d’attente seront agrandis, doublant leur capacité de 450 à 1 000 sièges pour mieux gérer les périodes de forte affluence. Un service VIP sera également introduit pour offrir un traitement privilégié à certains voyageurs lors des pics d’affluence.

La sécurité est au cœur de ces rénovations, avec la mise en place d’une base de vie pour la police, équipée de 280 lits et diverses installations pour améliorer les conditions de travail des agents.

Rencontre avec les acteurs économiques pour une gestion optimisée des espaces commerciaux

Dans le cadre de cette transformation, l’aéroport d’Alger envisage également une refonte de la gestion de ses zones commerciales et logistiques. Une rencontre avec les acteurs économiques est prévue afin d’élaborer de nouvelles stratégies visant à attirer de nouveaux partenaires et augmenter les revenus générés par ces activités.

Parallèlement, un projet d’extension de la zone duty-free a été initié pour répondre aux besoins croissants des passagers en proposant une gamme de produits plus large. Ces initiatives positionnent l’aéroport d’Alger comme un acteur clé dans le développement du secteur aérien national, tout en renforçant son attractivité internationale.