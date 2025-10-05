Révolution à l’Opéra d’Alger : Abdelkader Bouazara démis de ses fonctions, un vent de changement souffle

Un vent de changement semble souffler sur l’Opéra d’Alger. Abdelkader Bouazara, figure emblématique de cette institution, a été démis de ses fonctions, marquant ainsi un tournant majeur dans l’histoire de ce lieu culturel prestigieux.

Cette nouvelle, qui a surpris plus d’un, soulève de nombreuses questions quant à l’avenir de l’Opéra et aux raisons de ce départ soudain. Dans cet article, nous allons explorer les circonstances entourant ce changement de direction et les répercussions potentielles pour l’Opéra d’Alger. Restez avec nous pour découvrir les dessous de cette révolution culturelle en Algérie.

Changement de direction à l’opéra d’Alger

Le ministère de la Culture et des Arts met fin aux fonctions du directeur de l’Opéra d’Alger et désigne Farid Khaous pour assurer l’intérim pic.twitter.com/eZIqQ1AKBD — TSA Algérie (@TSAlgerie) September 30, 2025



C’est Farid Khaous, secrétaire général de l’Opéra, qui assurera l’intérim en attendant la nomination d’un nouveau directeur. Le ministère n’a pas donné d’explications quant à ce remaniement à la tête de l’un des symboles majeurs de la vie artistique en Algérie.

Un parcours musical riche pour Abdelkader Bouazara

Avant d’assumer la direction de l’Opéra d’Alger, Abdelkader Bouazara a marqué le paysage musical algérien par son engagement et sa passion. Il a notamment dirigé l’Orchestre symphonique national et l’Institution nationale supérieure de musique, affirmant ainsi son ancrage dans le monde artistique.

Son rôle en tant que commissaire du Festival culturel international de musique symphonique témoigne également de son dévouement à la promotion de la musique classique en Algérie. Ces expériences variées et enrichissantes ont contribué à forger son identité professionnelle et à renforcer son influence dans le domaine culturel algérien.

L’Opéra d’Alger, un haut lieu de la culture

Depuis son inauguration en 2016, l’Opéra d’Alger s’est imposé comme une scène incontournable pour les grandes productions artistiques. Il a accueilli des spectacles, concerts et festivals nationaux et internationaux, contribuant ainsi à enrichir le paysage culturel algérien.

Le choix du futur directeur sera donc crucial pour maintenir cette dynamique et renforcer le rayonnement culturel de l’institution. L’Opéra d’Alger est plus qu’un simple lieu de représentation, c’est un véritable symbole de la vie artistique en Algérie, un espace où se rencontrent et se mêlent les talents, les idées et les cultures.