Révolution agricole : des rendements de blé inédits prévus pour 2025 dans le Sahara algérien

L’agriculture est en pleine mutation en Algérie, et plus précisément dans le Sahara. Des avancées technologiques majeures promettent des rendements de blé sans précédent pour cette année 2025. Cette révolution agricole pourrait bien changer la donne pour ce pays d’Afrique du Nord, traditionnellement confronté à des défis climatiques importants. Quels sont les facteurs qui ont permis cette évolution spectaculaire ? Comment l’Algérie a-t-elle réussi à transformer son désert en une terre fertile pour le blé ?

C’est ce que nous allons découvrir dans cet article. Restez avec nous pour explorer cette fascinante transformation agricole.

L’essor de la production céréalière dans la wilaya d’El Oued Souf

La région d’El Oued Souf, connue pour sa production prolifique de pommes de terre, se distingue également par son potentiel en matière de production céréalière. Cette année, elle a réalisé des rendements impressionnants, atteignant jusqu’à 70 quintaux de blé tendre à l’hectare, ce qui la positionne comme un futur pôle céréalier majeur en Algérie.

L’Office algérien des céréales (OAIC) a joué un rôle crucial dans cette réussite, en mettant en place une logistique conséquente pour faciliter la récolte.

Le soutien institutionnel et les investissements dans la production de blé

Lors du lancement officiel de la moisson, le wali Larbi Bahloul et le président de l’APW ont affirmé leur volonté de faire d’El Oued Souf un centre stratégique pour la culture des céréales. Les investisseurs bénéficient d’un soutien considérable, notamment des conseils précieux des services agricoles.

Un investisseur a témoigné de rendements allant jusqu’à 70 quintaux par hectare en blé tendre, dépassant ainsi le seuil fixé par le président Abdelmadjid Tebboune. La CCLS locale achète le blé dur à 6 000 DA le quintal et le blé tendre à 5 000 DA, assurant une rentabilité intéressante pour les producteurs.

La production de blé à El Oued : consommation et semences

El Oued ne se contente pas de produire du blé pour la consommation, elle contribue également à la production de semences, un élément stratégique pour les récoltes futures. Grâce à l’irrigation par pivot, la région garantit une récolte abondante et une disponibilité constante des semences.

Par ailleurs, d’importantes sommes ont été allouées pour connecter les exploitations agricoles de la commune voisine de Chekchak au réseau électrique, favorisant ainsi l’extension des surfaces irriguées. Enfin, la nappe phréatique d’El Oued, alimentée naturellement par les pluies de l’Atlas saharien, constitue une ressource en eau précieuse pour l’agriculture locale.