Révolution dans l’automobile : la Chine rend l’électrique plus abordable que le thermique, bouleversement mondial imminent

La révolution est en marche dans le secteur automobile. La Chine, leader mondial de l’industrie automobile électrique, vient de franchir une étape décisive qui pourrait bien bouleverser le marché mondial.

En rendant les véhicules électriques plus abordables que leurs homologues thermiques, elle ouvre la voie à un changement radical dans nos habitudes de consommation et de mobilité. Préparez-vous à découvrir comment cette initiative audacieuse pourrait redéfinir le paysage automobile mondial et accélérer la transition vers une mobilité plus durable.

La Chine bouleverse l’industrie automobile : les voitures électriques désormais plus abordables que les modèles thermiques

Un tournant historique s’est produit dans l’industrie automobile chinoise. Pour la première fois, le coût des véhicules électriques a surpassé celui des voitures à essence, redessinant ainsi le paysage économique du secteur. En 2019, un véhicule électrique était encore 10% plus cher en moyenne qu’un modèle thermique.

Cependant, les prévisions pour 2024 indiquent que près de 40% des voitures électriques vendues en Chine seront moins chères que 25 000 dollars, une réalité qui ne concerne que 6% des ventes aux États-Unis.

Par comparaison, les voitures électriques allemandes et américaines restent respectivement 20% et 10% plus onéreuses que leurs homologues thermiques. Cette compétitivité chinoise est le résultat d’une stratégie industrielle audacieuse et visionnaire.

La stratégie industrielle agressive de la Chine dans le développement de la mobilité électrique

Depuis 2009, la Chine a injecté près de 230 milliards de dollars dans l’électromobilité, une initiative audacieuse qui a propulsé le pays au rang de leader mondial dans la production automobile.

Cette stratégie industrielle agressive s’appuie sur des subventions massives, des incitations fiscales, une main-d’œuvre bon marché, une monnaie compétitive, des avancées technologiques et une chaîne d’approvisionnement optimisée, notamment dans le domaine des batteries.

En 2023, la Chine a surpassé le Japon pour devenir le troisième plus grand producteur automobile mondial, avec un record de 31,4 millions de voitures vendues. Selon les prévisions, la Chine pourrait représenter jusqu’à 40% de la production mondiale d’ici 2030.

L’impact global de la domination chinoise dans la production de voitures électriques

La montée en puissance de la Chine se reflète également dans ses exportations, avec 1,25 million de véhicules électriques exportés en 2024, principalement vers les économies émergentes. Cette dynamique a entraîné une baisse significative des prix sur ces marchés.

Face à cette hégémonie, les pays occidentaux ont réagi en imposant des droits de douane sur les voitures électriques chinoises, accusant Pékin de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, le géant américain Tesla, longtemps leader du secteur, est désormais dépassé par le constructeur chinois BYD, illustrant ainsi le basculement du leadership dans l’industrie des véhicules électriques.