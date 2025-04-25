Révolution dans l’enseignement supérieur : le versement mensuel des bourses en 2025, une réalité ?

L’enseignement supérieur est en pleine mutation. Parmi les changements majeurs, l’un d’eux pourrait bien transformer la vie des étudiants : le versement mensuel des bourses. Cette réforme, longtemps débattue, semble enfin sur le point de devenir réalité. Mais quels en sont les enjeux ? Quels impacts pour les étudiants et les établissements ? C’est ce que nous allons explorer dans cet article.

Alors, préparez-vous à plonger au cœur de cette révolution qui pourrait bien redéfinir les contours de l’enseignement supérieur tel que nous le connaissons aujourd’hui.

Le ministre de l’Enseignement supérieur envisage une mensualisation des bourses universitaires

Azzedine El Midaoui, le ministre de l’Enseignement supérieur, a récemment évoqué la possibilité d’une distribution mensuelle des bourses universitaires. Cette annonce, faite lors d’une session à la chambre des conseillers, intervient dans le cadre d’un examen plus large sur l’extension des bourses aux étudiants issus de milieux défavorisés.

Actuellement, le nombre de bourses attribuées chaque année est déterminé conjointement par le ministère de l’Économie et des Finances et celui de l’Enseignement supérieur, en fonction du budget disponible. Le ministre a également souligné que l’équité et l’égalité des chances sont assurées grâce au registre social unifié, utilisé comme unique critère national pour l’attribution des bourses.

Statistiques sur le taux de satisfaction des demandes de bourses

Pour l’année universitaire en cours, 174 000 demandes de bourses ont été satisfaites sur un total de 187 000 déposées dans les délais légaux, soit un taux de satisfaction national de 93%. Le ministre a souligné que la totalité des demandes a été satisfaite dans 15 préfectures et provinces, tandis que le taux de satisfaction a dépassé 90% dans 62 autres.

Il oscille entre 80 et 90% dans 15 préfectures, et est inférieur à 80% dans seulement cinq préfectures. Ces chiffres témoignent de l’effort du ministère pour garantir l’équité dans l’accès aux bourses universitaires.

Recherche de solutions durables pour le financement des bourses universitaires

Face aux contraintes budgétaires, Azzedine El Midaoui a souligné l’importance de trouver des solutions pérennes pour le financement des bourses. Il envisage notamment de nouer des partenariats avec le secteur privé, les collectivités territoriales et les élus. L’objectif est de généraliser et revaloriser les bourses universitaires.

Par ailleurs, l’Office national des œuvres universitaires sociales et culturelles joue un rôle crucial dans la distribution des bourses aux étudiants bénéficiaires. Ces mesures visent à garantir une éducation supérieure accessible à tous, indépendamment de leur situation financière.