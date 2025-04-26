Révolution dans l’industrie automobile : Jetour débarque avec des innovations époustouflantes pour 2025

L’industrie automobile est en constante évolution, et 2025 ne fait pas exception à la règle. Jetour, le nouveau venu sur la scène internationale, promet de bouleverser les codes établis avec des innovations époustouflantes. Préparez-vous à découvrir un univers où technologie de pointe et design futuriste se rencontrent pour redéfinir notre conception de la mobilité.

Restez connectés pour en savoir plus sur ces avancées qui pourraient bien changer la donne dans le secteur automobile. Jetour est prêt à faire vrombir les moteurs de l’innovation, êtes-vous prêts à embarquer ?

Protocole d’accord entre le ministère de l’Industrie et Jetour : un pas vers l’intégration locale

Un protocole d’accord a été signé entre le ministère de l’Industrie, dirigé par Sifi Ghrieb, et le constructeur automobile chinois Jetour, représenté par son vice-président Shandong Qi. Cette initiative vise à promouvoir l’intégration locale en encourageant les fabricants à utiliser des produits nationaux, réduisant ainsi les importations de composants.

L’accord ambitionne également de stimuler la coopération entre Jetour et les producteurs locaux de pièces détachées pour garantir une production de haute qualité conforme aux normes internationales. Ce partenariat stratégique s’inscrit dans la volonté du ministère de soutenir l’industrie automobile nationale et de créer un environnement d’investissement attractif.

Objectifs et impacts de l’accord sur l’industrie des pièces automobiles

Cet accord stratégique vise principalement à favoriser l’intégration locale en incitant les fabricants à privilégier les produits nationaux, réduisant ainsi la dépendance aux importations de composants. Il s’agit également de soutenir l’industrie locale des pièces de rechange en créant un environnement propice pour les producteurs de composants. L’objectif est d’assurer une production de haute qualité conforme aux normes techniques internationales.

Le ministre Ghrieb a souligné que la réalisation d’une industrie automobile nationale aux standards mondiaux nécessite des efforts concertés de toutes les parties prenantes. Cette initiative devrait insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur de l’industrie des pièces automobiles, créant ainsi de nouvelles opportunités d’emploi et renforçant la position de l’Algérie sur le marché automobile.

Le ministère de l’Industrie s’engage à soutenir le développement du secteur automobile

Le ministre Ghrieb a réaffirmé l’engagement du ministère à soutenir toutes les initiatives visant à développer le secteur automobile. Il a souligné la nécessité d’un environnement d’investissement attractif basé sur des partenariats public-privé et d’un cadre réglementaire stimulant pour assurer la croissance durable de ce secteur vital.

Cette nouvelle démarche devrait dynamiser l’industrie de la pièce automobile, créer de nouvelles opportunités d’emploi et renforcer la position de l’Algérie sur le marché de la construction automobile, tant au niveau local qu’international.