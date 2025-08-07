Révolution du ciel algérien : bouleversements majeurs prévus pour les vols intérieurs en 2025

L’année 2025 marque un tournant décisif pour le ciel algérien. Des changements majeurs sont en cours pour les vols intérieurs, promettant une véritable révolution dans l’industrie aéronautique du pays. Cette transformation, attendue avec impatience par les voyageurs et les professionnels du secteur, pourrait bien redéfinir la manière dont nous envisageons les déplacements aériens en Algérie.

Préparez-vous à découvrir ce que l’avenir réserve aux vols intérieurs algériens. Restez connectés pour en savoir plus sur ces bouleversements qui s’annoncent historiques.

Révision du réseau des vols intérieurs en Algérie : une stratégie pour valoriser les régions du Sud

Le ministre algérien des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé une refonte totale du réseau de vols domestiques du pays. Cette initiative, dévoilée lors d’une visite officielle à Mascara, vise à répondre aux besoins spécifiques des régions isolées, en augmentant la fréquence des vols vers le Sud et en exploitant davantage les infrastructures aéroportuaires sous-utilisées.

Cette démarche s’inscrit dans un plan présidentiel visant à moderniser les transports intérieurs et à désenclaver les zones reculées, tout en allégeant la pression sur les grands aéroports urbains.

L’aéroport de Ghriss, un exemple de la nouvelle politique aérienne

En tête de liste des bénéficiaires de cette réforme, l’aéroport de Ghriss, situé dans la wilaya de Mascara, verra sa piste s’étendre de 300 mètres pour accueillir des avions de plus grande capacité. Actuellement réservé aux appareils légers, l’aéroport sera adapté pour recevoir des vols réguliers sur des liaisons interrégionales.

Cette extension permettra de diversifier le trafic aérien local et d’offrir une alternative plus efficace aux déplacements terrestres, souvent longs et contraignants dans cette région.

Modernisation des infrastructures terrestres et investissement dans la formation

En parallèle de cette stratégie aérienne, un programme de modernisation des infrastructures de transport terrestre est en cours. Plusieurs projets ont été inaugurés lors de la visite des ministres, dont un échangeur sur l’autoroute Est-Ouest à Zahana et le tunnel ferroviaire de Mohammadia. Ces améliorations visent à faciliter les correspondances et fluidifier la mobilité régionale.

Par ailleurs, l’État mise sur la formation avec l’école privée Sky Training, située à l’aéroport de Ghriss. Cette dernière vient de diplômer sa première promotion de pilotes, soulignant l’importance d’avoir des ressources humaines qualifiées pour accompagner l’expansion du transport aérien domestique.