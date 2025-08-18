Révolution du rail à Casablanca-Settat : le RER et les trains régionaux accélèrent

La région de Casablanca-Settat est en pleine mutation avec une révolution ferroviaire qui promet de transformer le paysage des transports. Le RER et les trains régionaux sont au cœur de cette transformation, offrant une nouvelle dynamique à la mobilité urbaine et régionale. Découvrez dans cet article comment ces projets ambitieux vont accélérer le rythme de vie dans cette région marocaine, grâce à une vidéo exclusive.

Restez connectés pour en savoir plus sur cette évolution majeure qui marque un tournant décisif dans l’histoire du rail au Maroc.

Projet de révolution de la mobilité à Casablanca-Settat : un investissement de 8 milliards de dirhams

La région de Casablanca-Settat est sur le point d’entamer une transformation significative de sa mobilité urbaine et régionale. Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional, en collaboration avec l’Office national des chemins de fer (ONCF), a dévoilé un projet ambitieux visant à améliorer les infrastructures de transport.

Ce plan comprend la mise en place d’un réseau intégré combinant le Réseau express régional (RER) et les trains régionaux, ainsi que l’ajout de deux nouvelles lignes de trains régionaux. Le coût total de ce projet s’élève à huit milliards de dirhams, dont cinq milliards et demi seront financés par la région de Casablanca-Settat.

Intégration du réseau de RER et trains régionaux aux projets de tramways et BHNS

Le projet de transformation de la mobilité à Casablanca-Settat ne se limite pas à l’introduction d’un réseau intégré de RER et de trains régionaux. Il prévoit également une harmonisation avec les projets existants de tramways et de Bus à haut niveau de service (BHNS). De plus, deux nouvelles lignes de trains régionaux sont en cours de planification.

Cette initiative vise à offrir à chaque habitant de la région un moyen de transport fiable et accessible à moins de dix minutes de chez lui, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie.

Objectif du projet : un transport fiable et accessible à moins de dix minutes pour tous

L’ambition ultime de ce projet de mobilité est de garantir à chaque résident de la région Casablanca-Settat un accès à un moyen de transport sûr et abordable à moins de dix minutes de son domicile. Cette vision, si elle est réalisée, pourrait radicalement améliorer le quotidien des habitants en facilitant leurs déplacements.

Bien que cet objectif puisse sembler ambitieux, l’investissement conséquent de la région dans ce projet témoigne de sa volonté de transformer la mobilité urbaine et régionale. Il reste à voir comment cette initiative se concrétisera sur le terrain.