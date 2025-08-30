Révolution du trafic : le nouveau tunnel reliant les routes 22 et 24 ouvre enfin au sud de la capitale

Une révolution dans le domaine du trafic est en marche au sud de la capitale. Le nouveau tunnel reliant les routes 22 et 24, tant attendu par les usagers, ouvre enfin ses portes. Cette avancée majeure promet d’améliorer considérablement la fluidité du trafic et de réduire les temps de trajet. Découvrez dans cet article tous les détails sur cette innovation qui marque un tournant dans l’histoire des infrastructures routières de notre pays.

Restez connectés pour en savoir plus sur ce projet ambitieux qui a vu le jour en 2025 et qui va sans aucun doute transformer votre expérience de conduite.

Ouverture imminente du nouveau tunnel pour fluidifier le trafic à l’entrée sud de la capitale

Le ministère de l’Équipement a révélé que le nouveau tunnel, élément clé des travaux d’agrandissement de l’entrée sud de la capitale, sera accessible au public dès le 15 mars. Cette infrastructure moderne est conçue pour optimiser la circulation et diminuer les congestions routières.

Situé dans le quartier d’Ennour à El Kabaria, ce tunnel relie les routes régionales n°22 et n°24, facilitant ainsi l’accès vers Béja et les zones ouest de Tunis. Le ministère exhorte les automobilistes à faire preuve de prudence et à respecter la signalisation mise en place.

Caractéristiques et emplacement stratégique du tunnel d’Ennour à El Kabaria

Situé au cœur du quartier d’Ennour à El Kabaria, ce tunnel moderne joue un rôle crucial dans la liaison entre les routes régionales n°22 et n°24. Il offre une voie de circulation fluide et efficace, réduisant ainsi les embouteillages habituels. De plus, il constitue un point de passage stratégique pour rejoindre Béja et les quartiers ouest de Tunis.

Le ministère de l’Équipement insiste sur l’importance du respect des règles de signalisation routière pour garantir la sécurité de tous les usagers. Ce tunnel est une avancée majeure pour améliorer la mobilité urbaine dans la capitale.

Appel à la vigilance et au respect des règles de signalisation routière

Le ministère de l’Équipement insiste sur l’importance du respect des consignes de sécurité et de la signalisation routière dans ce nouveau tunnel. Cet appel à la prudence est crucial pour garantir une circulation fluide et sécurisée. Le non-respect de ces règles pourrait entraîner des accidents, compromettant ainsi la sécurité des usagers et l’efficacité de cette nouvelle infrastructure.

Il est donc essentiel que chaque conducteur prenne ses responsabilités pour assurer le bon fonctionnement de ce passage stratégique. Le ministère compte sur la coopération de tous pour faire de cette initiative un succès et améliorer la mobilité urbaine à Tunis.