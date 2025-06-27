Révolution du transport routier : les modifications majeures attendues pour 2025

L’industrie du transport routier est en pleine mutation. Les avancées technologiques, les préoccupations environnementales et les nouvelles réglementations sont autant de facteurs qui redessinent le paysage de ce secteur clé de notre économie. Alors que nous sommes en 2025, il est temps de faire un point sur les modifications majeures qui ont marqué cette révolution du transport routier. Quels sont les changements notables ? Comment ces évolutions impactent-elles notre quotidien ?

Cet article vous propose une analyse détaillée de ces transformations et de leurs implications pour l’avenir.

Le Maroc lance de nouveaux services numériques pour le transport routier

À partir du 1er juillet, le ministère du Transport et de la Logistique au Maroc déploiera une série de services innovants via son système « Téléservices ». Ces nouvelles fonctionnalités concernent notamment l’émission et le retrait de la carte d’autorisation des véhicules de transport routier de marchandises pour compte d’autrui, ainsi que la délivrance et le retrait de la feuille de circulation des véhicules de dépannage.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la digitalisation continue des services administratifs, visant à simplifier les procédures et à améliorer l’efficacité pour les utilisateurs.

Extension des services numériques pour le transport mixte et touristique

Dès le 10 juillet, le ministère du Transport et de la Logistique marocain élargira son offre de services numériques. Les nouvelles prestations comprendront l’émission et le retrait de la carte d’autorisation pour les véhicules de transport mixte et touristique.

De plus, l’autorisation de circulation pour les véhicules de transport de personnel et scolaire pour compte d’autrui sera également disponible en ligne. Cette expansion des services vise à faciliter davantage les démarches administratives pour les entreprises du secteur, tout en renforçant l’efficacité des processus.

Appel aux entreprises pour bénéficier du système « Téléservices »

Le ministère du Transport et de la Logistique encourage vivement les entreprises opérant dans ces secteurs à se renseigner sur le système « Téléservices ». Pour ce faire, elles sont invitées à contacter les services extérieurs du ministère afin d’obtenir toutes les informations nécessaires, notamment sur la procédure à suivre pour bénéficier de ce système.

Cette initiative s’inscrit dans la démarche continue du ministère visant à développer l’administration électronique, en digitalisant et améliorant les services pour renforcer l’efficacité et simplifier les procédures au profit des usagers.