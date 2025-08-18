Révolution économique à l’horizon : Casablanca-Settat se prépare pour 2025 avec des zones innovantes

La région de Casablanca-Settat, poumon économique du Maroc, est en pleine mutation. En cette année 2025, elle se prépare à accueillir des zones innovantes qui promettent de révolutionner son paysage économique. Ces espaces dédiés à l’innovation et à la technologie sont le fruit d’une vision stratégique ambitieuse visant à positionner la région comme un hub économique majeur sur la scène internationale.

Un nouveau projet économique majeur pour la région Casablanca-Settat

La région de Casablanca-Settat s’apprête à franchir une étape décisive dans sa politique d’aménagement économique. Un appel à manifestation d’intérêt sera lancé pour deux vastes zones d’activité, Laghdira et Errachad, situées dans la commune de Mejjatia. Ce projet, dévoilé par le président du Conseil de la Région, Abdellatif Maâzouz, vise à créer des espaces attractifs, fonctionnels et respectueux de l’environnement pour accueillir divers secteurs d’entreprises.

L’objectif est de favoriser la diversification économique de la région en proposant non seulement des zones industrielles, mais aussi des lieux de vie professionnelle intégrés, répondant aux besoins des entrepreneurs modernes.

Conception innovante des zones d’activité Laghdira et Errachad

Les zones d’activité de Laghdira et Errachad, conçues avec une vision avant-gardiste, visent à attirer un large éventail d’entreprises. Leur conception allie attractivité, fonctionnalité et respect de l’environnement, créant ainsi un cadre propice à l’établissement d’entreprises de divers secteurs. Cette approche novatrice favorise la diversification économique de la région.

En plus d’offrir des espaces industriels, ces zones proposent également des lieux de vie professionnelle intégrés, répondant aux exigences des entrepreneurs du 21ème siècle. Cependant, la réalisation de ces projets ambitieux n’est pas sans défis, comme le souligne Abdellatif Maâzouz.

Les défis de la mise en œuvre du projet

La réalisation de ces projets d’envergure ne sera pas sans obstacles, comme l’a souligné Abdellatif Maâzouz. Le président du Conseil de la Région a mis en lumière les défis inhérents à la concrétisation de ces zones d’activité. Au-delà de la création d’espaces industriels, l’ambition est de concevoir des lieux de vie professionnelle intégrés, capables de répondre aux attentes des entrepreneurs actuels.

Cette vision innovante nécessite une approche réfléchie et une mise en œuvre rigoureuse pour garantir le succès de ces projets et leur contribution à la diversification économique de la région.