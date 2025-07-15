Révolution médicale : un pôle de génomique africain en gestation grâce à l’alliance tuniso-sud-africaine

Une révolution médicale est en marche sur le continent africain. Grâce à une alliance stratégique entre la Tunisie et l’Afrique du Sud, un pôle de génomique voit progressivement le jour. Cette initiative inédite promet d’apporter des avancées significatives dans le domaine de la santé, notamment en matière de recherche génétique.

Découvrez comment cette collaboration transcontinentale pourrait changer la donne pour la médecine africaine et mondiale. Restez avec nous pour explorer les implications potentielles de ce projet ambitieux qui marque un tournant majeur dans l’histoire de la science africaine.

Dialogue constructif entre les ministres de la santé tunisien et sud-africain

Mustapha Ferjani, le ministre tunisien de la Santé, a eu une rencontre fructueuse avec son homologue sud-africain, Bonginkosi Nzimande, en charge des Sciences, de la Technologie et de l’Innovation. Cette réunion, qui s’est déroulée au siège du ministère de la Santé, avait pour objectif d’explorer les possibilités d’amplifier la coopération bilatérale dans les secteurs de la recherche scientifique et de la biotechnologie médicale.

Les deux parties ont convenu de lancer des projets de recherche communs sur les maladies prioritaires et envisagent la création d’un centre africain spécialisé en médecine génomique. Ils ont également discuté du développement d’un partenariat pour la production de vaccins.

Projets de recherche conjoints pour combattre les maladies prioritaires

Les deux ministres ont décidé de mettre en place des projets de recherche collaboratifs, ciblant principalement les maladies prioritaires. Cette initiative vise à renforcer la capacité de réponse face aux défis sanitaires majeurs. Par ailleurs, ils envisagent d’établir un centre africain consacré à la médecine génomique. Ce dernier se basera sur l’exploitation des cartes génétiques pour développer des solutions médicales innovantes.

L’idée est de créer une synergie entre chercheurs tunisiens et sud-africains, avec la mise en place d’une équipe conjointe pour piloter ces initiatives. Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un partenariat plus large incluant la production de vaccins, notamment ceux à ARN messager, et le développement de l’industrie pharmaceutique.

Renforcement des échanges scientifiques entre la Tunisie et l’Afrique du Sud

Un aspect clé de ce partenariat est l’échange régulier entre chercheurs tunisiens et sud-africains. Une équipe conjointe sera mise en place pour superviser ces initiatives, favorisant ainsi le partage de connaissances et d’expertise. Le ministre sud-africain a exprimé son admiration pour la compétence des chercheurs tunisiens, notamment après sa visite à l’Institut Pasteur de Tunis.

Il a souligné l’importance de construire un réseau scientifique africain intégré, capable de répondre aux défis sanitaires du continent. Ce partenariat vise non seulement à développer l’industrie pharmaceutique, mais aussi à accélérer la production de vaccins, y compris ceux à ARN messager.