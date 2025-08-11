Révolution touristique : le système innovant déployé à l’aéroport d’Alger pour faciliter votre voyage

L’aéroport d’Alger est en passe de révolutionner l’expérience touristique grâce à un système innovant qui promet de faciliter votre voyage. Cette avancée technologique, déployée pour la première fois en Algérie, pourrait bien changer la donne dans le secteur du tourisme mondial.

Préparez-vous à découvrir comment ce nouveau dispositif pourrait rendre vos déplacements plus fluides et agréables. Restez connectés pour en savoir plus sur cette innovation majeure qui marque un tournant décisif dans l’histoire de l’aviation civile algérienne et internationale.

L’allocation touristique à l’aéroport d’Alger : une aubaine pour les voyageurs algériens

Depuis le 20 juillet 2025, un nouveau système d’allocation touristique est en place à l’aéroport d’Alger, offrant aux voyageurs algériens une allocation de 750 euros pour leurs voyages à l’étranger. Ce dispositif, qui a simplifié et accéléré les démarches pour les voyageurs, suscite néanmoins des interrogations quant au temps d’attente réel pour obtenir cette allocation.

Selon Mokhtar Saïd Mediouni, PDG de l’aéroport d’Alger, le processus d’attribution est désormais plus fluide et rapide, ne nécessitant que deux minutes par personne. Pour assurer cette efficacité, deux agences de la Banque d’Algérie ont été installées dans l’aéroport, permettant de gérer un grand nombre de demandes rapidement.

Un processus de retrait optimisé à l’aéroport d’Alger

La mise en place de cette allocation touristique a grandement facilité les démarches pour les voyageurs algériens. Pour garantir cette efficacité, deux agences de la Banque d’Algérie ont été installées à l’aéroport : une à l’aérogare des vols internationaux et l’autre pour les vols intérieurs.

Ces agences modernes permettent de traiter un grand nombre de demandes rapidement grâce à un système de gestion de files et des guichets dédiés.

Les modalités pour bénéficier de l’allocation touristique

Pour accéder à cette allocation, les voyageurs doivent respecter certaines conditions. Ils sont tenus de déposer une demande auprès de l’une des douze banques autorisées, au moins trois jours ouvrés avant leur départ. Le dossier doit comprendre le passeport, le visa et le billet d’avion.

Le jour du départ, ils peuvent retirer les fonds directement au guichet de la Banque d’Algérie situé dans l’aéroport, au port ou au poste-frontière terrestre. Il suffit de présenter le reçu fourni par la banque suite à la demande et procéder à l’échange de la somme en dinars algériens contre 750 euros.