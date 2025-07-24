Révolution verte : le carburant du futur qui pourrait surpasser l’électrique dès 2025

L’avenir de l’énergie est en pleine mutation. Alors que la voiture électrique semblait être la solution ultime pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement, un nouveau challenger pourrait bien changer la donne. La révolution verte est en marche et promet un carburant du futur qui pourrait surpasser l’électrique dès cette année. Quelle est cette nouvelle source d’énergie ? Comment pourrait-elle détrôner le règne de l’électrique ? C’est ce que nous allons découvrir dans cet article.

Préparez-vous à plonger au cœur d’une innovation qui pourrait redéfinir notre conception de la mobilité durable.

L’essor des véhicules électriques face aux politiques environnementales

Les voitures électriques (VE) ont réussi à se faire une place de choix sur le marché automobile mondial, avec une présence croissante dans les statistiques de vente. Aujourd’hui, presque tous les fabricants offrent au moins un modèle sans émissions dans leur gamme. Cette tendance est soutenue par la décision de l’Union européenne d’interdire la vente de modèles à combustion interne à partir de 2035.

Les VE sont actuellement considérées comme l’alternative la plus respectueuse de l’environnement, mais est-ce vraiment le cas ? Une nouvelle étude du Conseil international pour des transports propres (ICCT) suggère que les voitures à hydrogène pourraient finalement être plus propres que les véhicules électriques.

Comparaison de l’empreinte carbone des véhicules électriques, à hydrogène et thermiques

L’étude de l’ICCT a analysé l’empreinte carbone des véhicules zéro émission, des voitures à hydrogène et des voitures thermiques sur une période de vingt ans. Les résultats montrent qu’une VE émet 73% moins de gaz à effet de serre qu’un moteur à combustion, ce chiffre atteignant 78% si le véhicule est alimenté par de l’électricité renouvelable.

En revanche, les voitures à hydrogène, principalement alimentées par du gaz naturel, ne réduisent leurs émissions que de 26%. Cependant, si l’hydrogène provient d’énergies renouvelables, la réduction des émissions pourrait atteindre 79%, surpassant légèrement les VE. Le coût de production de l’hydrogène vert reste cependant un obstacle majeur.

Coût et impact environnemental de la production des véhicules électriques et à hydrogène

Le coût élevé de l’hydrogène, surtout lorsqu’il est produit à partir d’énergies renouvelables, constitue un frein majeur. De plus, la fabrication d’une voiture électrique ou à hydrogène génère davantage d’émissions que celle d’un véhicule thermique. Selon l’ICCT, une voiture électrique doit parcourir environ 17 000 km pour compenser ses émissions liées à la production.

Cependant, les avancées technologiques et la décarbonisation de la production contribuent à réduire les émissions des voitures électriques. En 2021, l’ICCT prévoyait qu’une VE rejetterait 24% de CO₂ en moins sur sa durée de vie par rapport à aujourd’hui.