Ridha Chkoundali plaide pour une hausse de 6% des salaires, un défi pour l’économie actuelle ?

L’expert économique Ridha Chkoundali propose un taux d’augmentation salariale de 6% pour équilibrer les besoins des citoyens et les capacités budgétaires, face à une inflation ressentie de 15% en Tunisie.

Une première dans le pays, cette hausse est inscrite dans la Loi de Finances 2026, approuvée par l’Assemblée des Représentants du Peuple.

Ridha Chkoundali, un plaidoyer pour une hausse de 6% des salaires

Ridha Chkoundali, expert économique et professeur universitaire, a récemment proposé une augmentation de 6% des salaires.

Ces dernières années, j’ai vu mes revenus perdre de la valeur face à l’inflation. Une augmentation de 6 % pourrait vraiment soulager mon budget familial. Samy, 34 ans, enseignant

Selon lui, ce taux serait optimal pour atteindre un équilibre entre les besoins des citoyens et les capacités du budget. Il souligne que le pouvoir d’achat a diminué ces dernières années en Tunisie, avec une inflation ressentie par le citoyen tunisien de l’ordre de 15%.

Chkoundali précise que cette proposition d’augmentation des salaires inscrite dans la Loi de Finances est une première en Tunisie. Habituellement, les augmentations étaient coordonnées directement entre le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

Quel impact sur le pouvoir d’achat des Tunisiens ?

Le pouvoir d’achat en Tunisie a connu une baisse significative ces dernières années, selon Ridha Chkoundali.

En effet, le niveau de revenu par habitant en 2025 n’a pas encore retrouvé celui de 2017, témoignant d’une détérioration marquée du pouvoir d’achat.

De plus, l’inflation financière ressentie par le citoyen tunisien est estimée à environ 15%. Cette situation économique difficile met en évidence la nécessité d’actions concrètes pour améliorer le pouvoir d’achat des Tunisiens.

Une décision historique approuvée par l’Assemblée des Représentants du Peuple !

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a donné son feu vert au projet d’augmentation des salaires et pensions pour les années 2026 à 2028.

Cette approbation, une première en Tunisie, s’est déroulée lors d’une séance plénière dans le cadre de l’article 15 du projet de Loi de Finances 2026.

La Ministre des Finances, Mechkat Salama Al-Khalidi, présente lors de cette séance, n’a pas divulgué le taux d’augmentation. Celui-ci sera fixé ultérieurement par décret gouvernemental au début de 2026.