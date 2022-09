Riyad Mahrez attaqué par les Algériens – « Il ne faut pas exagérer »

Les premières difficultés de Riyad Mahrez ont amené les Algériens à critiquer leur capitaine de l’équipe. Pep Guardiola a été épargné.

Manchester City a battu le Sevilla FC mardi sur le score de 0-4. Le premier jour de la phase de groupes de la Ligue des champions européenne a commencé avec Ruben Dias, Foden et Erling Haaland marquant pour l’équipe locale largement dominante.

Cependant, leur vainqueur de la Ligue des champions d’Afrique, Riyad Mahrez, n’a pas pu commencer le match en raison de son absence dans le onze de retour. Pep Guardiola n’a pas utilisé son capitaine lors du premier match de la Ligue des champions 2022 et 2023.

Au lieu de cela, il a fait confiance aux trois joueurs en attaque. Le natif de Sarcelles, a été victime des préférences décalées du technicien catalan.

Ce joueur a choisi de poursuivre son aventure avec les Sky Blues de Manchester City après avoir signé un nouveau contrat de 03 ans avec l’Etihad Stadium. Pendant le mercato estival, il avait de nombreux courtisans lorsqu’il cherchait une nouvelle équipe pour laquelle jouer.

Les Algériens attaquent Riyad Mahrez à la place de Pep Guardiola.

Malgré le peu de temps qu’il a passé à jouer en début de saison, Riyad Mahrez est taclé par les supporters algériens. Un partisan a même écrit sur Twitter qu’il ne pouvait que se reprocher sa situation. Ils pensaient qu’il n’aurait jamais dû demander de prolonger son contrat avec Manchester City en dépit de l’intérêt d’autres clubs.

#Riyad_Mahrez est certainement très contrarié par le niveau qu'il présente, en raison qu'il ne jouait pas constamment avec son équipe et peut-être il a regretté d'avoir renouvelé son contrat avec le City,d'après sa réponse audacieuse et inhabituelle à la presse contre Guardiola pic.twitter.com/DB4Zc0fhZt — كمال يخلف (@kamelyakhlef) September 7, 2022

Soi-disant, il savait qu’il serait toujours en rotation et ne commencerait jamais à City. De plus, ces chauvins ont reproché à Mahrez d’avoir joué en dessous de son niveau habituel lors des matchs qu’il a disputés cette saison-là. Ils ont catégoriquement exigé qu’il travaille plus dur s’il voulait jouer à nouveau.