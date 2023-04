Riyad Mahrez, roi des passeurs africains en Premier League bat le record de Didier Drogba

L’international algérien et joueur de Manchester City, Riyad Mahrez, s’est imposé comme le meilleur passeur africain de l’histoire de la Premier League, détrônant ainsi l’attaquant ivoirien Didier Drogba. Pour son retour dans le 11 titulaire de Manchester City, Mahrez a su montrer une nouvelle fois l’étendue de son talent et affirmer sa place parmi les grands du football africain.

Riyad Mahrez dépasse Didier Drogba et devient le meilleur passeur africain de l’histoire de la Premier League 🇩🇿#MCILIV | #PremierLeague pic.twitter.com/Als6QcGrGD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 1, 2023

Un retour triomphal dans le 11 titulaire de Manchester City

Éloigné des projecteurs ces derniers temps, Riyad Mahrez n’a pas manqué de marquer les esprits lors de son retour sur le terrain avec Manchester City. Son talent et sa vision du jeu ont permis à l’équipe de briller et de remporter de précieux points dans la course au titre de champion d’Angleterre. Mahrez prouve ainsi qu’il est un élément clé pour son équipe et qu’il mérite amplement sa place au sein de l’effectif.

Une carrière internationale remarquable

Capitaine de l’équipe nationale algérienne, Riyad Mahrez a également connu de nombreux succès sur la scène internationale. Sous le maillot des Fennecs, il a notamment contribué à la victoire de l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des Nations en 2019. En club, Mahrez a également remporté plusieurs titres, notamment avec Leicester City et Manchester City. Sa carrière est jalonnée de succès et de records, faisant de lui l’un des meilleurs joueurs africains de sa génération.

Des distinctions individuelles méritées

Au fil de sa carrière, Riyad Mahrez a reçu de nombreuses distinctions individuelles, témoignant de son talent exceptionnel. Parmi celles-ci, on peut citer :

Le trophée du meilleur joueur africain en 2016

Le trophée du meilleur joueur africain en 2016 Le titre de meilleur joueur de la Premier League en 2015-2016

Le titre de meilleur joueur de la Premier League en 2015-2016 La nomination dans l’équipe-type de la Premier League en 2015-2016 et 2018-2019

La nomination dans l’équipe-type de la Premier League en 2015-2016 et 2018-2019 Le prix PFA Players’ Player of the Year en 2016

Ces récompenses attestent de la qualité et de la régularité des performances de Riyad MaDrhrez sur les terrains de football, aussi bien en club qu’en sélection nationale.

Un style de jeu unique et spectaculaire

Riyad Mahrez est un joueur au style de jeu spectaculaire et efficace, qui séduit autant les supporters que les amateurs de football à travers le monde. Ses dribbles, ses passes décisives et sa capacité à marquer des buts font de lui un véritable atout pour son équipe. Il est souvent comparé aux grands noms du football africain tels que Samuel Eto’o, George Weah ou encore Yaya Touré.

Une influence positive sur les jeunes joueurs africains

Le succès et la notoriété de Riyad Mahrez ont un impact positif sur les jeunes joueurs africains qui aspirent à suivre ses pas. En tant que modèle et ambassadeur du football africain, il participe au rayonnement de ce sport sur le continent et encourage les nouvelles générations à se surpasser pour atteindre leurs rêves.

Quel avenir pour Riyad Mahrez ?

À 32 ans, Riyad Mahrez semble être au sommet de sa carrière et continue de briller sur les terrains de Premier League. Son talent indéniable et son expérience lui permettent d’envisager encore de nombreuses années au plus haut niveau. Il est certain que le joueur algérien continuera de marquer l’histoire du football africain et mondial dans les années à venir.

Le TOP 5 des meilleurs passeurs décisifs africains en Premier League : • Mahrez 🇩🇿

• Drogba 🇨🇮

• Salah 🇪🇬

• Mané 🇸🇳

• Adebayor 🇹🇬 pic.twitter.com/rm31ynUyhp — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) April 1, 2023

Un héritage durable pour le football africain

En battant le record de Didier Drogba en tant que meilleur passeur africain de l’histoire de la Premier League, Riyad Mahrez s’est inscrit durablement dans l’histoire du football africain. Son parcours exceptionnel et ses performances remarquables font de lui une véritable légende vivante du sport, dont l’héritage restera gravé dans les mémoires pour les générations futures.

🚨Riyad Mahrez vient de devenir le meilleur passeur Africain de l’histoire du championnat Anglais Il dépasse le record de Didier Drogba pic.twitter.com/z8ERuGMUjt — DZfighters (@DZfighters) April 1, 2023

Sources