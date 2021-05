Le match interposant les Cityzens et les Spurs était programmé ce dimanche 25 avril à 16 h 30. Il s’est déroulé au stade londonien de Wembley. Riyad Mahrez et ses coéquipiers avaient du mal à maîtriser la première période de la rencontre. Ce n’est qu’à la 82e minute qu’ils ont ouvert le score, qui est finalement resté sur 1-0.

Manchester City sacré champion de la ligue anglaise avec Riyad Mahrez

Le début du match a quand même été difficile pour le capitaine de l’Algérie et ses coéquipiers. La première période recense un bon nombre d’occasions ratées du côté des Skyblues. D’ailleurs, Mahrez fait partie de ceux qui ont le plus joué durant la rencontre. Il a même beaucoup tenté tout au long du match. Hélas, l’international Algérien n’a pas été, cette fois-ci, décisif pour le sort de Man City.

La deuxième période s’est déroulée comme la première, des occasions ratées et un match compliqué pour les cityzens. En plus de cela, les Hotspurs travaillent beaucoup leur défense durant toute la rencontre de ce dimanche.

Toutefois, la donne a complètement changé à la 82ème minute lorsque les hommes de Pep Guardiola réussissent enfin à marquer un but contre Tottenham. Le mérite du score revient à Ayemric Laporte grâce à sa tête. Le but du défenseur français de Manchester City résulte aussi d’une passe à partir du centre, de la part de Kevin De Bruyne. Ce qui a fait en sorte que le match se termine avec un but à zéro pour Riyad Mahrez et son équipe vu qu’ils ont bien géré les minutes restantes de la rencontre Tottenham-Manchester City.

Riyad Mahrez : homme du match de la rencontre Tottenham-Man City

Bien que la rencontre avec les Spurs pour la League Cup ne soit pas pour une grande compétition, l’international Algérien a insisté sur le fait qu’il se consacrera avant tout à ce match avant de penser à la demi-finale qui l’attend ce mercredi avec le PSG. En effet, depuis son arrivée dans l’équipe en 2018, Mahrez figure parmi les atouts offensifs de Pep Guardiola, encore plus lors de cette finale pour la ligue anglaise. L’Algérien a su se démarquer parmi ses coéquipiers pour diverses raisons, dont ses capacités à déstabiliser la défense adverse, accélérer, maîtriser le ballon et changer de rythme, en l’occurrence.

Mis à part cela, si Man City est titré actuellement comme étant le numéro un du championnat d’Angleterre, c’est grâce au capitaine algérien. L’équipe profite de ses qualités physiques et capacités psychologiques ainsi que son ascension incessante dans le monde du football.

Lors de la dispute pour l’EFL Cup, Mahrez était sélectionné parmi les 11 titulaires de départ par leur entraîneur Guardiola. Mais, suite à cette rencontre, le buteur de Manchester City a été sacré homme du match en raison de son grand effort à partir de l’ail droit pour faire en sorte que l’équipe gagne cette grande finale.

Une septième coupe au palmarès de Riyad Mahrez avec les Skyblues

Le trophée de le League Cup est le 7e titre que l’international algérien gagne avec les Cityzens depuis son arrivée en 2018. Il s’ajoute donc aux 2 coupes de la Ligue anglaise qu’ils ont gagnées en 2019 et en 2020, à la coupe d’Angleterre qu’ils ont décrochée en 2019, au titre de champion d’Angleterre obtenu en 2019 et enfin aux 3 trophées pour le Community Shield obtenues en 2018 et en 2019.

Sont également au rendez-vous pour le capitaine algérien et ses coéquipiers, la demi-finale de la ligue des champions et le titre de champion de la première ligue.