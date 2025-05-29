RN 21 : Inauguration du tronçon doublé entre Annaba et l’Autoroute Est-Ouest, un progrès majeur pour la circulation

L’inauguration du tronçon doublé de la RN 21 entre Annaba et l’Autoroute Est-Ouest marque une avancée significative pour la circulation en Algérie. Cette réalisation, attendue depuis longtemps, promet d’améliorer considérablement les conditions de déplacement sur cet axe majeur. Découvrez dans cet article comment ce projet ambitieux a vu le jour et quelles sont ses implications pour les usagers de la route. Nous aborderons également les perspectives d’évolution de la mobilité dans la région à la lumière de cette nouvelle infrastructure routière.

Restez connectés pour tout savoir sur cette actualité qui redessine le paysage des transports en Algérie.

Le dédoublement de la RN 21 entre Annaba et l’Autoroute Est-Ouest inauguré

Lakhdar Rekhroukh, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, a officiellement inauguré le dédoublement de la Route Nationale 21 (RN 21) reliant Annaba à l’Autoroute Est-Ouest. Ce projet d’envergure, qui s’étend sur une distance de 40 kilomètres, promet d’améliorer considérablement la fluidité du trafic quotidien. La RN 21 est un axe routier essentiel pour les déplacements interrégionaux.

Son dédoublement devrait donc permettre de réduire significativement le temps de trajet pour les usagers, tout en facilitant les échanges économiques et commerciaux grâce à sa connexion directe avec le port et l’aéroport international d’Annaba.

Accélération des travaux et inspection de projets en cours

Le projet de dédoublement de la RN 21 a été réalisé en un temps record de 12 mois, au lieu des 16 initialement prévus, pour un coût total de 2,5 milliards de dinars. Cette réalisation rapide s’explique par l’importance stratégique de cette route qui voit transiter plus de 35 000 véhicules par jour. Par ailleurs, le ministre Rekhroukh a également inspecté les travaux de construction de la section nord de la voie ferrée minière « Est », longue de 422 km.

Il a souligné l’urgence d’accélérer les travaux de rénovation des voies ferrées au terminal de marchandises d’Annaba, afin de garantir une meilleure fluidité du trafic et une sécurité optimale.

Projet de phosphate intégré et extension du port d’Annaba : une coopération algéro-chinoise

Le ministre Rekhroukh a également visité le chantier d’extension du port d’Annaba, un projet majeur qui s’inscrit dans le cadre du développement du phosphate intégré. Cette initiative vise à augmenter la capacité de production et d’exportation de ce minerai crucial pour l’économie nationale.

Une partie des installations, notamment celles dédiées au stockage et à la manutention, ont déjà été livrées. Le reste des travaux est en cours de réalisation par un consortium algéro-chinois, illustrant ainsi la collaboration internationale dans le développement des infrastructures algériennes.