RNB Africain : Quelle est la place de l’Algérie ?

Pour évaluer la santé de l’environnement économique d’un pays, certains indicateurs se relaient. Cependant, le RNB ou Revenu National Brut, semble être le plus utilisé et le plus significatif pour évaluer le niveau social de la population d’un pays donné.

Après les différentes crises qu’ont connues toutes les nations du monde, c’est le moment de s’interroger sur la valeur du RNB du pays à côté de ces voisins.

La différence entre PIB, PNB et RNB

Avant de parler de la santé économique de la population algérienne, revenons d’abord sur ces termes qui peuvent parfois prêter à confusion. En effet, il existe des différences entre ces différents indicateurs qui jaugent tous chacun à sa manière l’économie d’un pays.

Le PIB ou Produit intérieur Brut comprend l’ensemble des richesses produites à l’intérieur du pays, il mesure, en d’autres termes, le revenu national et les dépenses nationales.

Le PNB ou Production Nationale Brut, correspond à la somme du PIB et le revenu de la production des propriétés de l’étrangers.

Enfin, le RNB est constitué de l’ensemble des valeurs des biens produits par les nationaux dans le territoire et hors territoire. Ce dernier est le plus considéré, car il montre effectivement la capacité de création de richesses des individus issus de la nation, ainsi que les bien qui s’y trouvent.

Le RNB de l’Algérie

Pour l’année écoulée, le RNB algérien ne s’est pas mal porté, Il est actuellement à 11 750 $ par habitant, il a connu une croissance de 1,55 % environ en 20 ans. Il était à 8 920 $ en 2002.

Un taux de croissance faible qui permet quand même à l’Algérie de rester devant la Tunisie, qui enregistre cependant un taux de croissance de 3,01 % sur la même période.