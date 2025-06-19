Road trip vers la Tunisie : Nouvelles réglementations pour les Algériens dès Juillet 2025

Préparez-vous à découvrir les nouvelles réglementations qui entreront en vigueur dès juillet 2025 pour les Algériens souhaitant effectuer un road trip vers la Tunisie. Ces changements, annoncés récemment, pourraient bien modifier vos plans de voyage. Que vous soyez un habitué des escapades tunisiennes ou que vous planifiez votre première aventure, restez informé et adaptez votre itinéraire en conséquence.

Dans cet article, nous détaillerons ces nouvelles directives et expliquerons comment elles pourraient affecter votre prochain périple. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à naviguer dans le paysage changeant des voyages transfrontaliers.

Contrôles renforcés aux frontières tunisiennes pour les conducteurs algériens

En pleine saison estivale, la Tunisie intensifie ses contrôles frontaliers pour les conducteurs algériens. À partir du 1er juillet, une nouvelle réglementation concernant l’assurance automobile entrera en vigueur. Les voyageurs devront désormais présenter une carte orange électronique pour franchir la frontière tunisienne. Le Bureau unifié automobile tunisien (BUAT) met actuellement en place des lecteurs de QR code dans 11 postes frontaliers, dont 9 à la frontière avec l’Algérie, selon le média tunisien La Presse.

Ce système, opérationnel dès le 1er juillet 2025, permettra de vérifier instantanément l’authenticité des cartes d’assurance interarabes, aussi appelées « cartes orange ». Cette mesure fait suite à la détection de plusieurs cas de falsification de ces cartes.

La carte orange électronique : un outil de vérification efficace

La carte orange, désormais vérifiable électroniquement, est une condition sine qua non pour entrer en Tunisie. Le BUAT a équipé 11 postes frontaliers de lecteurs QR code, dont 9 à la frontière algéro-tunisienne, afin de contrôler l’authenticité des cartes d’assurance interarabes en temps réel. Cette mesure, qui sera effective dès le 1er juillet 2025, vise à lutter contre la fraude et à protéger les droits des victimes d’accidents de la route.

En effet, plusieurs cas de falsification ont déjà été détectés, exposant les conducteurs non conformes à de sérieux désagréments en cas d’accident, notamment l’absence de couverture d’assurance.

Conseils aux automobilistes algériens et calendrier d’équipement des postes frontaliers

Pour éviter tout désagrément, les conducteurs algériens se rendant en Tunisie doivent s’assurer que leur carte orange comporte un QR code valide et qu’elle a été délivrée par un organisme agréé. Depuis janvier 2024, l’Algérie a généralisé l’émission électronique de ces documents, facilitant ainsi les vérifications.

Les postes frontaliers concernés sont actuellement en cours d’équipement avec ce nouveau dispositif. L’opération devrait être achevée le 25 juin 2025, laissant quelques jours aux services frontaliers pour se familiariser avec le système avant son entrée en vigueur effective le 1er juillet 2025.