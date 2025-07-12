Rodrigo de Paul, star de l’Atlético, savoure des vacances idylliques à M’diq : découvrez les photos exclusives

L’été 2025 est marqué par les vacances de rêve du célèbre footballeur Rodrigo de Paul. L’étoile montante de l’Atlético Madrid a choisi la charmante ville de M’diq pour se ressourcer après une saison éprouvante. Entre plages paradisiaques et ambiance chaleureuse, le joueur argentin semble profiter pleinement de son séjour. Nous vous proposons de découvrir en images ces moments de détente bien mérités.

Préparez-vous à être éblouis par des clichés exclusifs qui témoignent de la beauté de cette destination prisée et du bonheur simple d’un champion en vacances. Restez connectés pour un voyage visuel inédit aux côtés de Rodrigo de Paul.

Rodrigo De Paul, star de l’Atlético Madrid, opte pour M’diq au Maroc pour ses vacances d’été

Le milieu de terrain argentin de l’Atlético Madrid, Rodrigo De Paul, a jeté son dévolu sur la charmante ville de M’diq, au Maroc, pour y passer ses vacances estivales. Partageant son expérience sur Instagram, le footballeur a publié une série de clichés où il savoure les plaisirs balnéaires et hôteliers de cette destination. Avec des émojis évoquant la mer, le soleil et la joie, De Paul a su transmettre son bonheur à ses followers.

Cette décision confirme l’attrait grandissant du Maroc en tant que lieu de villégiature privilégié par les célébrités internationales, qu’elles soient issues du monde sportif, artistique ou politique. Le pays séduit également les grandes marques et les chaînes de télévision pour leurs tournages.

Les moments de bonheur partagés par Rodrigo sur Instagram

Sur son profil Instagram, Rodrigo De Paul a dévoilé des instants de pur bonheur passés à M’diq. Les photos montrent le joueur de l’Atlético Madrid profitant pleinement de la plage et du confort de son hôtel. Les émojis de mer, de soleil et de joie qui accompagnent ces images traduisent parfaitement l’ambiance de détente et de plaisir qui règne durant ses vacances.

Ces publications confirment une fois de plus l’engouement des célébrités pour le Maroc, un pays qui attire non seulement les stars du sport, mais aussi les grandes marques internationales et les chaînes de télévision pour leurs productions.

Le Maroc, un aimant pour les célébrités et les grandes marques

Le choix de Rodrigo De Paul confirme l’attraction croissante du Maroc auprès des personnalités influentes du monde entier. Que ce soit dans le domaine artistique, politique ou sportif, le pays séduit par son charme unique. Mais l’engouement ne s’arrête pas là. Les grandes marques internationales et les chaînes de télévision sont également attirées par le Maroc pour y réaliser leurs tournages.

Le pays offre en effet des décors variés et authentiques, idéaux pour les publicités, émissions ou films. Cette tendance témoigne de la place grandissante du Maroc sur la scène internationale, aussi bien en tant que destination touristique qu’en tant que lieu de production audiovisuelle.