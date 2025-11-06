Rosatom et le COMENA unissent leurs forces pour une médecine nucléaire plus sûre et efficace

Découvrez comment la société d’État russe Rosatom et le Commissariat à l’énergie atomique d’Algérie (COMENA) unissent leurs forces pour explorer les applications non énergétiques des technologies nucléaires.

2014 Accord intergouvernemental L’Algérie et la Russie ont formalisé leur coopération nucléaire il y a plus de dix ans.

Ce partenariat, qui s’appuie sur un accord intergouvernemental signé en 2014, vise notamment à renforcer les capacités nationales dans le domaine de la santé et de la médecine nucléaire.

Rosatom et COMENA : une alliance pour la médecine nucléaire

Un séminaire conjoint a été organisé par Rosatom, l’entreprise d’État russe, et le Commissariat à l’énergie atomique d’Algérie (COMENA), mettant en lumière les applications non énergétiques des technologies nucléaires.

L’événement, qui s’est déroulé à Alger, a mis un accent particulier sur la santé et la médecine nucléaire.

Le séminaire a vu la participation de plusieurs acteurs clés du secteur de la santé, notamment des responsables du ministère de la Santé, des directeurs de cliniques et d’établissements médicaux, des spécialistes en oncologie.

Des représentants de diverses entreprises du groupe Rosatom, dont Rosatom Nauka, Rosatom Construction Technologies et Medscan, étaient également présents.

Quels bénéfices pour l’Algérie dans cette coopération ?

Mourad Adjal, ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, a souligné l’importance de capitaliser sur l’expertise de Rosatom.

Il a mis en avant la nécessité d’échanger les connaissances et de profiter de l’expérience de Rosatom dans la production de radio-isotopes, la formation et le transfert de technologies.

2.5 millions Procédures médicales/an Les technologies Rosatom permettent environ 2,5 millions d’actes médicaux chaque année dans le monde.

Les experts russes ont présenté une gamme de solutions visant à prolonger et améliorer la qualité de vie. Rosatom, figurant parmi les cinq plus grands fournisseurs mondiaux d’isotopes, offre une variété de produits et services qui contribuent à près de 2,5 millions de procédures médicales chaque année à travers le monde.

Rosatom, un leader mondial engagé pour un développement durable

En tant que leader mondial des technologies nucléaires, Rosatom déploie son expertise dans divers domaines tels que la médecine nucléaire, les technologies quantiques, la biofabrication et la logistique mondiale.

L’entreprise s’engage fermement en faveur du développement durable, mettant en œuvre des technologies qui réduisent les émissions polluantes et améliorent la qualité de l’air.

Grâce à ce partenariat, nos patients pourront bénéficier de traitements plus précis et plus sûrs. C’est une étape importante pour la médecine nucléaire en Algérie. Amélia, 37 ans, médecin oncologue

La coopération entre l’Algérie et la Fédération de Russie, basée sur un accord intergouvernemental signé en 2014, témoigne de cet engagement. Cette collaboration vise à exploiter le potentiel des technologies nucléaires pour le bien-être de la population et le progrès de la société.