Rougeole au Maroc : une chute impressionnante de 80% des cas signalés, voici les détails

La rougeole, une maladie infectieuse qui a longtemps préoccupé le Maroc, connaît une baisse significative de sa prévalence dans le pays. En effet, une chute impressionnante de 80% des cas signalés a été enregistrée, marquant un tournant majeur dans la lutte contre cette maladie. Cet article se propose d’explorer les détails de cette évolution remarquable, en mettant en lumière les efforts déployés et les stratégies adoptées pour atteindre ce résultat.

Restez avec nous pour découvrir comment le Maroc a réussi à inverser la tendance et quelles sont les perspectives pour l’avenir.

Le Maroc enregistre une chute de 80% des cas de rougeole, annonce le ministre de la Santé

Une diminution drastique de 80% du nombre de cas de rougeole a été annoncée par Amine Tahraoui, le ministre marocain de la Santé et de la Protection sociale. Cette réduction majeure, qui soulage considérablement le système de santé national, est le résultat d’une campagne de vaccination efficace. La rougeole, maladie infectieuse potentiellement dangereuse, peut entraîner des complications graves, surtout chez les enfants.

Par conséquent, cette baisse représente une amélioration significative de la santé publique au Maroc. Le ministère continue de travailler activement pour limiter la propagation de l’épidémie grâce à un plan national de lutte et des mesures sur le terrain.

Le plan national de lutte contre la rougeole : une stratégie efficace

Le taux d’incidence hebdomadaire national de la rougeole est désormais d’un cas pour 100.000 personnes, a déclaré le ministre Tahraoui. Cette baisse est attribuée à un plan national de lutte contre la propagation de la maladie, comprenant des mesures sur le terrain et une campagne de vaccination massive. Plus de 10,76 millions d’enfants de moins de 18 ans ont été vérifiés pour leur statut vaccinal, soit 98,57% du groupe cible.

Parmi eux, 754.202 enfants non vaccinés ou incomplètement vaccinés ont été identifiés. Grâce à une mobilisation intensive, 586.912 de ces enfants ont été vaccinés, réduisant ainsi l’écart de couverture vaccinale et limitant la propagation de l’épidémie.

Des résultats encourageants pour la campagne de vaccination contre la rougeole

Le ministre Tahraoui a révélé que 754.202 enfants non vaccinés ou partiellement vaccinés ont été identifiés lors de cette campagne. Grâce à une mobilisation sans précédent, 586.912 d’entre eux ont reçu le vaccin, soit un taux d’achèvement de près de 78%. Cette action a permis de combler significativement l’écart de couverture vaccinale et de freiner la propagation de l’épidémie. Au total, 801.702 doses de vaccin contre la rougeole ont été administrées.

De plus, la campagne a atteint plus de 95% du taux national de couverture vaccinale complète chez les enfants de moins de 18 ans, surpassant ainsi le taux recommandé par l’OMS.