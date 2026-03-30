Royal Air Maroc quitte le top 100 mondial, une première dans l’histoire de la compagnie aérienne

Royal Air Maroc, malgré un soutien financier public conséquent et des plans d’expansion ambitieux, a été écartée du classement des 100 meilleures compagnies aériennes pour 2026.

Les retours négatifs des passagers sur la qualité des services, l’état des équipements et la régularité de l’expérience client ont contribué à ce recul.

Dans un contexte de concurrence accrue, notamment sur le marché de l’Afrique de l’Ouest, la compagnie marocaine peine à maintenir sa position face à ses concurrents africains, européens et du Moyen-Orient.

La première chute historique de Royal Air Maroc hors du top 100 mondial

Pour la première fois dans son histoire, Royal Air Maroc a été exclue du classement des 100 meilleures compagnies aériennes au monde pour 2026, selon le rapport publié par AirlineRatings.

Cette situation inédite est le résultat d’une série de retours négatifs de la part des passagers sur plusieurs années, concernant divers aspects de leur expérience de vol.

Ces évaluations défavorables, relayées sur différentes plateformes d’avis et réseaux sociaux, ont mis en lumière des problèmes récurrents tels que la ponctualité, la qualité des services en cabine, l’état des équipements et l’incohérence de l’expérience client.

L’absence de Royal Air Maroc dans ce classement illustre donc une accumulation de critiques négatives sur ces différents points.

Les problèmes qui ont conduit à cette dégringolade

Les voyageurs ont signalé divers problèmes, allant de sièges abîmés et d’équipements défectueux à un manque de propreté et une qualité de repas insatisfaisante.

Les problèmes au sol n’ont pas été négligés non plus, avec des retards fréquents, des procédures d’embarquement peu fluides et un traitement lent des réclamations.

Malgré un soutien financier public de plus de 6 milliards de dirhams et un plan d’augmentation progressive de la flotte à 200 avions d’ici 2037, les retours des passagers n’ont pas montré d’amélioration significative de la qualité des services. Ces facteurs ont contribué à la chute de Royal Air Maroc dans le classement mondial.

Comment la concurrence tire-t-elle son épingle du jeu ?

Comparativement, les concurrents africains, européens et du Moyen-Orient de Royal Air Maroc se classent plus haut dans le classement.

Leur succès repose sur une meilleure régularité dans la qualité de service et des flottes plus homogènes. Ces compagnies ont su maintenir un niveau de service constant, contribuant à leur positionnement favorable.

Par ailleurs, la concurrence s’intensifie sur le marché de l’Afrique de l’Ouest, qui représente plus de 24 % des revenus de Royal Air Maroc.

Les critères de classement internationaux mettent l’accent sur la constance de l’expérience client, un facteur qui pourrait influencer négativement le positionnement de Royal Air Maroc si des améliorations ne sont pas apportées.