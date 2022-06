Ryad Mahrez : la photo qui enflamme la toile

Récemment, une photographie de Riyad Mahrez en train de regarder son téléphone a été prise. Celle-ci est en rapport avec les matchs éliminatoires de la CAN 2023, entre la Tanzanie et l’Algérie. Mais pourquoi engendre-t-elle une telle euphorie ?

Qui est Riyad Mahrez ?

Riyad Mahrez est un footballeur international d’origine algérienne, né le 21 février 1991. Il évolue en première League et occupe le poste d’ailier droit dans le club Manchester City. Il a commencé sa carrière dans un club français : AAS Sarcelles.

Il a fait ses débuts en tant que joueur international en 2014. Il a joué dans l’équipe nationale lors de la Coupe du monde en 2014. Il a également participé à la Coupe d’Afrique des Nations en 2015, en 2017, en 2019 et en 2021. Son équipe a remporté la CAN en 2019.

Riyad Mahrez a été nommé footballeur africain par la CAF en 2016. Et cette saison, il occupe la 3ème place dans le classement des meilleurs joueurs de la Champions League.

Pourquoi la photo provoque-t-elle une telle polémique ?

Lors des matchs éliminatoires de la CAN 2023, entre les Fennecs et la Tanzanie, une photo du capitaine de l’équipe a été prise. Effectivement, l’international du football a suivi ce match grâce à son téléphone.

Rappelons que le capitaine n’a pas pu participer à 2 matchs : contre l’Ouganda et la Tanzanie. Ces absences sont dues à une blessure. Effectivement, son club Manchester City a fait parvenir son dossier médical auprès de la FAF ou Fédération Algérienne du Football.

A cause de cette blessure, la star du football a été dispensée de 2 matchs. Entretemps, Ryad Mahrez profite de ses vacances. Il a passé quelques jours au Maroc. Ensuite, il a décidé d’aller en Turquie. Malgré son absence, il a soutenu son équipe en suivant le match via son téléphone portable. Notons que durant ces matchs éliminatoires de la CAN 2023, les Fennecs ont gagné face aux équipes adverses. Les scores étaient le même : 2 buts et zéro pour les équipes adverses.

C’est durant le match Tanzanie face à l’Algérie que la fameuse photo a été prise. Elle a été partagée en masse, de façon virale, par les internautes. Celle-ci démontre que malgré ses blessures provoquant ses absences, le capitaine des Verts ne cesse de soutenir son équipe.