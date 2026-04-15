Sabrina Carpenter fait des vagues avec des youyous controversés lors de son dernier concert

Sabrina Carpenter, star de Coachella, a suscité une polémique suite à sa réaction face à une zaghrouta, cri traditionnel de la culture arabe et nord-africaine.

Son commentaire jugé irrespectueux a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux, mettant en lumière l’importance historique et sociale de cette expression vocale.

Sabrina Carpenter : une controverse inattendue à Coachella

La chanteuse américaine Sabrina Carpenter a créé la surprise lors de son concert à Coachella en interrompant sa performance suite à un son qu’elle a qualifié de « bizarre ».

Pensant qu’il s’agissait d’un « yodel », elle a exprimé son désarroi, provoquant un malaise palpable parmi le public.

Ce son était en réalité une zaghrouta, un cri traditionnel de joie dans la culture arabe et nord-africaine.

Cette méprise a déclenché une polémique sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont critiqué l’insensibilité de la chanteuse envers cette pratique culturelle majeure.

La zaghrouta : un cri de joie mal compris ?

La zaghrouta est un cri traditionnel de célébration dans la culture arabe et nord-africaine. Utilisée lors des moments de joie, comme les mariages et les célébrations publiques, elle est parfois interprétée comme un signe de bénédiction.

Après une remarque sur scène à Coachella, Sabrina Carpenter se retrouve au cœur d’une polémique. La chanteuse avait qualifié de “bizarre” un cri venu du public, une “zaghrouta”, un youyou traditionnel dans plusieurs cultures arabes. Face aux réactions, elle évoque une “confusion”… pic.twitter.com/EozMR1pNUb — franceinfo (@franceinfo) April 13, 2026



Cette technique vocale, qui nécessite une modulation rapide obtenue par le mouvement de la langue et de la gorge, est bien plus qu’une simple performance.

Elle a une importance historique et sociale majeure, symbolisant l’allégresse collective et la fierté. Malheureusement, cette expression de joie peut être mal comprise ou mal interprétée, comme ce fut le cas lors du concert de Sabrina Carpenter à Coachella.

Réactions virales et excuses : le mea culpa de Carpenter

La vidéo de l’incident a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague d’indignation.

Les internautes ont reproché à Carpenter son manque de respect envers la culture arabe et nord-africaine, certains allant jusqu’à évoquer une forme d’islamophobie.

Face à ces critiques, Carpenter a présenté ses excuses sur ses réseaux sociaux, promettant d’accueillir ces manifestations de joie avec plus de respect à l’avenir.

Elle a insisté sur le fait que ses propos étaient nés de la surprise et non d’une volonté de nuire, affirmant avoir tiré les leçons de cet incident.