Sadok Mourali, un acteur clé du Forum arabe pour la jeunesse, la paix et la sécurité

Le « Forum arabe de la jeunesse, de la paix et de la sécurité » a ouvert ses portes le 28 mars 2026 à Alger, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali.

Invité par son homologue algérien, ce rendez-vous de deux jours offre une plateforme de discussion sur les défis liés à la paix, la sécurité et le développement dans le monde arabe, tout en explorant de nouvelles perspectives de coopération.

Sadok Mourali, une présence marquante à l’ouverture du Forum arabe

Le 28 mars 2026, Sadok Mourali, ministre de la Jeunesse et des Sports, a marqué de sa présence l’inauguration du « Forum arabe de la jeunesse, de la paix et de la sécurité » à Alger.

Invité par son homologue algérien, il a été chaleureusement accueilli par Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, ainsi que par des membres du corps diplomatique.

Ce forum, qui s’est déroulé sur deux jours, a rassemblé divers responsables et acteurs du secteur de la jeunesse pour discuter des défis liés à la paix, à la sécurité et au développement dans le monde arabe.

Cette rencontre a offert une occasion précieuse d’enrichir le dialogue régional sur les questions de jeunesse et d’explorer de nouvelles perspectives de coopération.

Acteurs clés et enjeux du Forum

Le forum, qui s’est tenu les 28 et 29 mars, a vu la participation de plusieurs responsables et acteurs influents du secteur de la jeunesse.

Ces derniers ont eu l’opportunité d’échanger sur des problématiques cruciales telles que la paix, la sécurité et le développement dans le monde arabe.

Les discussions ont permis d’approfondir le dialogue régional sur les questions de jeunesse et d’ouvrir de nouvelles voies de coopération.

L’objectif étant de renforcer les mécanismes de l’action arabe commune et de contribuer au développement de la région.

Le Forum : une plateforme d’échanges et de coopération inédite !

Le Forum se distingue comme un espace privilégié pour consolider l’action arabe commune. Il offre une plateforme unique pour enrichir le dialogue régional sur les enjeux de la jeunesse, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des défis et opportunités qui se présentent.

De plus, il ouvre la voie à de nouvelles perspectives de coopération, tant bilatérale que multilatérale, dans les domaines de la jeunesse, de la sécurité et du développement.

Cette initiative innovante promet de dynamiser les efforts collectifs pour un avenir meilleur dans le monde arabe.