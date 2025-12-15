Safi en deuil, le nombre de victimes des inondations grimpe à 21

Suite aux pluies diluviennes et orageuses qui ont frappé la province de Safi au Maroc, des crues exceptionnelles ont causé la mort de 21 personnes.

Les autorités locales sont toujours à pied d’œuvre pour retrouver les disparus et sécuriser les zones sinistrées, tout en apportant soutien et accompagnement aux populations touchées par cette catastrophe naturelle.

Safi en proie à une catastrophe naturelle inédite

La province de Safi a été frappée par des conditions météorologiques extrêmes ce dimanche. Des pluies diluviennes et orageuses se sont abattues sur la région, provoquant des crues exceptionnelles en l’espace d’une heure seulement. Ces intempéries ont causé d’importants dégâts et perturbations.

Le bilan humain est lourd, avec 21 décès rapportés par les autorités locales. Les efforts se poursuivent pour mener à bien les opérations de sauvetage et de recherche des personnes portées disparues, sécuriser les zones sinistrées et apporter soutien aux populations touchées par cette situation sans précédent.

Le bilan humain s’alourdit : où en sommes-nous ?

La tragédie qui a frappé Safi ce dimanche a malheureusement fait 21 victimes. Les autorités locales ont confirmé ce chiffre, témoignant de la gravité de la situation.

Les habitants de la province sont en deuil, confrontés à une catastrophe naturelle d’une ampleur inédite.

Les opérations de sauvetage et de recherche des personnes disparues se poursuivent sans relâche.

Les zones sinistrées sont sécurisées et un soutien est apporté aux populations touchées. Cette mobilisation générale vise à atténuer les conséquences de cette situation exceptionnelle.

Quelles actions pour faire face à cette situation d’urgence ?

Face à cette catastrophe, les autorités locales ont déployé des efforts considérables. Des opérations de ratissage sont en cours pour retrouver les personnes disparues et assurer la sécurité des zones touchées par les inondations.

En parallèle, un soutien est apporté aux populations affectées. Ces mesures visent à atténuer l’impact de cette crise et à aider les habitants de Safi à surmonter cette épreuve difficile.